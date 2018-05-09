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Процедура жеребьевки на свободные места в школах будет совершенствоваться, – эксперт

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Жеребьевка – новация в процессе приема в школу
Жеребьевка – новация в процессе приема в школу / 24 Канал

Украинцы с недоверием относятся к жеребьевке. Тем более, если это отбор в школу. Пока этот процесс выглядит непонятным. Но в будущем реформаторы позаботятся о его прозрачности и эффективности.

Об этом в комментарии сайту "24" рассказала сопредседатель ОО "Родители SOS" Елена Бондаренко.

"При подготовке документа проверялись множество вариантов, каким может быть этот отбор, чтобы исключить из него фактор подготовки ребенка и финансы родителей. Изучали опыт других стран. Мы предлагали вариант, который легко проверить – по возрасту. Но уполномоченная по правам человека сказала, что это дискриминация по возрасту. И из того, что в рабочей группе нам уполномоченная предлагала, – живая очередь. Этот вариант даже не стоит рассматривать. Как и когда родителям становиться в эту очередь? А как же люди с инвалидностью, если кто-то не успеет на коляске быстро примчаться ? Для меня это какое-то варварство", – уточнила Бондаренко.

Эксперт согласилась, что лучше было бы делать реестр первоклассников и электронную жеребьевку. Но на текущий момент не успевали все это сделать. На последующие годы эти варианты будут прорабатываться, чтобы усовершенствовать процедуру.

Сергей Горбачев прописал процедуру жеребьевки, учитывая по максимуму все возможные претензии. Мы изучали и опыт УЕФА с замороженными шариками во время жеребьевки, и художественные фильмы о фокусниках, чтобы понять, как эта процедура должна происходить, чтобы исключить махинации. Мы посетим процедуру жеребьевки в нескольких школах, чтобы учесть недостатки и усовершенствовать процедуру,
– заверила Бондаренко.

Читайте подробнее в публикации: Проблемы вступления в 1 класс: разъяснения экспертов

Напомним, Минюст утвердил новые правила зачисления детей в школу. Документ вступил в силу 8 мая. Согласно ему первоочередное право на обучение имеют дети, проживающие на территории, закрепленной за школой. На свободные места в школу будут принимать по процедуре жеребьевки.

Теги: Новости Украины Новости политики Дети Законодательство Образование Реформа образования
Источник: 24 Канал
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