Процедура жеребкування на вільні місця у школах буде вдосконалюватись, – експерт

Українці з недовірою ставляться до жеребкування. Тим більше, якщо це відбір до школи. Поки що цей процес виглядає незрозумілим. Але в майбутньому реформатори подбають про його прозорість і ефективність.

Про це у коментарі сайту "24" розповіла співголова ГО "Батьки SOS" Олена Бондаренко.

"При підготовці документу перевірялися безліч варіантів, яким може бути цей відбір, щоб виключити з нього фактор підготовки дитини і фінанси батьків. Вивчали досвід інших країн. Ми пропонували варіант, який легко перевірити – за віком. Але уповноважена з прав людини сказала, що це дискримінація за віком. І з того, що в робочій групі нам уповноважена пропонувала, – жива черга. Цей варіант навіть не варто розглядати. Як і коли батькам ставати в цю чергу? Як же люди з інвалідністю, якщо хтось не встигне на візку швидко примчати? Для мене це якесь варварство", – уточнила Бондаренко.

Експерт погодилась, що краще було б робити реєстр першокласників і електронне жеребкування. Але на поточний момент не встигали все це зробити. На наступні роки ці варіанти будуть опрацьовуватися, щоб вдосконалити процедуру.

Сергій Горбачов прописав процедуру жеребкування, врахувавши по максимуму усі можливі претензії. Ми вивчали і досвід УЕФА з замороженими кульками під час жеребкування, і художні фільми про фокусників, щоб зрозуміти, як ця процедура має відбуватися, щоб унеможливити махінації. Ми відвідаємо процедуру жеребкування у кількох школах, щоб врахувати недоліки і вдосконалити процедуру,

– запевнила Бондаренко.

Читайте детальніше у публікації: Проблеми вступу в 1 клас: роз'яснення експертів

Нагадаємо, Мін'юст затвердив нове зарахування дітей у школу. Документ набрав чинності 8 травня. Згідно з ним першочергове право на навчання мають діти, які проживають на території, закріпленій за школою. На вільні місця до школи прийматимуть за процедурою жеребкування.