21:16
4 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Осеннее обострение Поклонской. Путин испортил детям День знаний
      Вєсті Кремля
      22:18, 3 сентября
      Вести.UA. Кто завидует Зеленскому. Универсальная отмазка Порошенко
      Вєсті.UA
      20:51, сегодня
      Ложь чиновников и незаконное обогащение: в каких скандалах фигурирует "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Блоги Мировые Медиа
      ВИТАЛИЙ КЛИЧКО СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Мировые Медиа

      Путін відправив кілера до Берліна? – Bild

      2112
      Що трапилось у Німеччині та чи причетний до цього Путін?
      Що трапилось у Німеччині та чи причетний до цього Путін? / РосЗМІ

      Замовне вбивство у Німеччині, скоріше за все, сплановане і реалізоване Росією.

      "Те, що сталося звучить як трилер про спецслужби: 23 серпня, чоловік на велосипеді під'їхав до перехожого в парку Малий Тиргартен у Берліні – й убив його трьома пострілами, два з яких зробив у голову. Генпрокуратура впевнена, що йдеться про замовне вбивство. Але хто був замовником?" – ставить питання німецький таблоїд Bild.

      До теми: Вбивство в Берліні: справа "Петрова та Боширова" живе

      Як пише видання Der Spiegel, явний мотив міг бути як у російської служби внутрішньої розвідки, так і в чеченського диктатора Рамзана Кадирова. Згідно з розслідуванням, проведеним Der Spiegel, Bellingcat та The Insider, ймовірний убивця Зелімхана Хангошвіли з підробним паспортом прибув спочатку до Франції, а потім до Німеччини, – передає видання.

      зеліхман
      Зелімхан Хангошвіл /Фото з відкритих джерел

      Відповідно до паспорта, ймовірного вбивцю звуть Вадим Андрійович Соколов.

      "Як було підтвердждено Bild, такої людини з місцем проживання у Санкт-Петербурзі не існує. Відомство, яке видало паспорт, також оформювало підробні паспорти для інших агентів ГРУ, які використовували їх, зокрема, для того, щоб здійснити в 2018 році замах у Великобританії", – йдеться в статті.

      Співробітники західних спецслужб, з якими поговорив Bild, припускають, що вбивство було підготовлене "російськими силами у Берліні", пов'язаними з російським посольством.

      Кілер, очевидно, прибув лише для того, щоб особисто здійснити злочин,
      – кажуть вони.

      Костянтин фон Нотц, експерт з внутрішніх справ і заступник голови Парламентського комітету з контролю за діяльністю спецслужб, заявив у розмові з Bild: "Остання інформація викликає значні питання. Парламентський комітет з контролю за діяльністю спецслужб має зібратися якомога швидше і вимагати від уряду роз'яснень та інформації з цього інциденту".

      Деякі дані вказують на те, що йдеться про злочинця, пов'язаного з російськими спецслужбами. Якщо це підтвердиться, постане питання про те, хто є ляльководом у Москві,
      – сказав у розмові з виданням Патрик Зенсбург, член Парламентського комітету з контролю за діяльністю спецслужб.

      Більше того, Зенсбург заявив, що ймовірний убивця може бути пов'язаний з російською групою найманців "ПВК Вагнера".

      "Після справи Скрипаля в органах безпеки тепер знову говорять про групу "Вагнера". Чи пов'язаний з нею злочинець і якою мірою, досі незрозуміло. Але очевидно, що німецькі спецслужби мають бути більш ніж пильними щодо того, чим займаються інші держави у Німеччині", – резюмує Bild.

      Читайте також: Отруєння Скрипалів: з'явились нові деталі про координатора Боширова та Петрова

      blog_ava
      Олимпийская чемпионка Харлан об изменении гражданства, звездной болезни, главной мечте в карьере
      сегодня
      4038
      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Новости политики Публикации Владимир Путин Отравление Сергея Скрипаля Убийство
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Законодательные народные инициативы: что это значит и как будет реализовываться
      сегодня , 20:05 Законодательные народные инициативы: что это значит и как будет реализовываться
      Інна Жолобович 57
      Здание правительства станет более открытым: что следует знать о небоскребе на Грушевского
      сегодня , 19:33 Здание правительства станет более открытым: что следует знать о небоскребе на Грушевского
      67
      Как продлить срок эксплуатации стиральной машинки
      сегодня , 09:00 Как продлить срок эксплуатации стиральной машинки
      729
      Режим Владимира Путина, вероятно, не переживет Brexit: детали
      сегодня , 19:00 Режим Владимира Путина, вероятно, не переживет Brexit: детали
      Іван Яковина 476
      Кто будет представлять украинцев в судах после отмены адвокатской монополии
      сегодня , 18:32 Кто будет представлять украинцев в судах после отмены адвокатской монополии
      Ірина Поліщук 243
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук