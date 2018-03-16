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Путину угрожает казачье восстание Кубанской народной республики?

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Кубанское казачье войско
Кубанское казачье войско / Юга.ру

Накануне выборов в РФ объединение казаков "Кубанское казачье войско", поддерживающее Комитет освобождения Кубани – представительский орган Кубанской народной республики (КуНР), сделало крайне жесткое обращение к народу.

Кубанские казаки в заявлении на портале "Слава Кубани" и призвали россиян саботировать президентские выборы в РФ и объявили о поддержке "Комитета освобождения Кубани" и "Кубанской народной республики". Дальше – несколько цитат из обращения потенциальных кубанских ополченцев.

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"Мы, кубанские казаки, не можем больше терпеть засилья зла, лжи, лицемерия и подлости на нашей земле".

Прогнившие насквозь коррумпированное "путинское" окружение во главе с путиным ворует миллиарды, а миллионы жителей России нищают.

"Пора остановить кровавую бойню с братским украинским народом. Все должны знать про отношение режима к жителям России, которые обманом, увещеваниями и угрозами были направлены на Украину и в Сирию, которых после смерти хоронят как собак в безымянных могилах".

"Заявляем о поддержке "КОМИТЕТУ ОСВОБОЖДЕНИЯ КУБАНИ" и "КУБАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ"! Считаем, что только полная независимость от "кремля" позволит создать демократическое государство!"

Призываем братьев-казаков и всех жителей РФ поддержать наш протест против "режима путина"! Хочешь показать, что ты свободный человек – бойкотируй циничный акт под названием "Перевыборы путина на еще один срок"

Причины настолько резкого обострения кубанского сепаратизма глубокие. Исторический фундамент кубанской государственности в 1918 году создавали бойцы КуНР и УНР, воевавшие против Москвы. Во время Гражданской войны Всевеликое войско Донское выступало за создание государства "Юго-Восточный союз, которое должно было включать земли нынешней Украины и Краснодарского края".

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Нынешним катализатором стало неприятие политическими элитами региона политики Кремля по замещению коренных жителей Кубани выходцами из Кавказа, а также – экономическая стагнация, усилившаяся после аннексии Крыма. Краснодарский край вынужденно стал донором полуострова, поскольку туда перечислили значительную часть предназначенных ему ресурсов.

Экономическая депрессия оставила мужскому населению Кубани единственный доходный "промысел" – становиться наемниками и ехать убивать в Украину и Сирию. На Кубани уже поняли, что Кремль использует войну в Сирии для "утилизизации" наиболее пассионарных представителей казачества, которые, находясь в РФ, представляют для режима опасность. Именно здесь, недалеко от Краснодара на территории базы 10-й бригады ГРУ ГШ, на хуторе Молькино расположен лагерь кремлевских наемников ЧВК "Вагнер". Значительная часть наемников – краснодарцы.

Неприязнь к РФ и лично Путину разделяют на Кубани и общество, и политические элиты. Градус сепаратизма в крае дошел до провозглашения Комитетом освобождения Кубани в ноябре 2017-го суверенного государства Кубанская народная республика. На официальном портале КуНР объявлено о начале борьбы за местные выборы, по завершении которых власть в республике возьмет Комитет.

Заявление казаков накануне выборов – вызов Путину со стороны наиболее активного политического класса Кубани. Отказ признавать Путина главой государства выводит кубанский политический сепаратизм на новый публичный виток. Кремлю все труднее делать вид, что Кубань – оплот политической стабильности.

Как бы дальше ни разворачивались события на Кубани, очевидно, что Кубанская народная республика стала для Кремля "геополитической язвой" на дряблой коже РФ. Своими действиями Комитет освобождения Кубани поставил под сомнение президентскую состоятельность Путина. Градус сепаратизма на этой территории уже зашкаливает среднюю температуру по "больничке", именуемой РФ. Риски кубанского сепаратизма – на уровне с Чечней, Дагестаном и Калининградом (экс-Кенигсберг). А это значит, что продолжение кубанского блокбастера будет захватывающим.

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Автор: Андрей Воропаев
Теги: Выборы в России 2018 Владимир Путин Новости политики Новости России Публикации Российская пропаганда Новости Крыма Аннексия Крыма Война в Сирии
Источник: 24 Канал
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