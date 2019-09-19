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      Рада одобрила международные закупки лекарств на два года

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      Закупка лекарств
      Закупка лекарств / zaxid.net

      Депутаты проголосовали за продолжение международных закупок лекарств еще на два года. За это время госпредприятие "Медицинские закупки Украины" должно освоить организацию независимых тендерных процедур и выстроить собственный механизм госзакупок.

      Законопроект №1076 поддержали 292 народных депутата.

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      5 лет назад Министерство здравоохранения закупало одну такую таблетку за 96,51 доллара. Тогда такие лекарства от государства получали единицы. В 2018 году Украина через международные организации такую таблетку закупила за 1 доллар и 34 цента. Разница в цене – 72 раза! Сейчас все пациенты с раком крови получают эти лекарства бесплатно,
      – заявила депутат, экс-заместитель главы Минздрава Ольга Стефанишина после голосования.

      Отметим, что первоначальная редакция закона "О публичных закупках", принятого Радой на прошлой неделе, исключала право Минздрава закупать лекарства через международные организации. В случае утверждения закона, Украина рисковала вернуться к коррупционным схемам закупок лекарств.

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      Почему Украина закупает лекарства через международные организации?
      Закупочная реформа в здравоохранении началась в 2015 году, после принятия соответствующего закона. Тогда функция централизованных закупок лекарств, медицинских изделий и вакцин была передана от Минздрава к международным специализированным организациям, таким как ПРООН, ЮНИСЕФ, Crown Agents.

      По данным организации "Пациенты Украины" уже 5 лет как закупки жизненно необходимых лекарств, вакцин и медицинских изделий, освобождены от коррупции.

      Благодаря отсутствию в этих закупках коррупционной составляющей, международные организации экономят до 40% государственного бюджета, что позволяет закупить больше лекарств (на 68%).

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Лекарства Национальная служба здоровья Украины Министерство здравоохранения Украины
      Источник: 24 Канал
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