Рада одобрила международные закупки лекарств на два года
Депутаты проголосовали за продолжение международных закупок лекарств еще на два года. За это время госпредприятие "Медицинские закупки Украины" должно освоить организацию независимых тендерных процедур и выстроить собственный механизм госзакупок.
Законопроект №1076 поддержали 292 народных депутата.
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5 лет назад Министерство здравоохранения закупало одну такую таблетку за 96,51 доллара. Тогда такие лекарства от государства получали единицы. В 2018 году Украина через международные организации такую таблетку закупила за 1 доллар и 34 цента. Разница в цене – 72 раза! Сейчас все пациенты с раком крови получают эти лекарства бесплатно,
– заявила депутат, экс-заместитель главы Минздрава Ольга Стефанишина после голосования.
Отметим, что первоначальная редакция закона "О публичных закупках", принятого Радой на прошлой неделе, исключала право Минздрава закупать лекарства через международные организации. В случае утверждения закона, Украина рисковала вернуться к коррупционным схемам закупок лекарств.
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Почему Украина закупает лекарства через международные организации?
Закупочная реформа в здравоохранении началась в 2015 году, после принятия соответствующего закона. Тогда функция централизованных закупок лекарств, медицинских изделий и вакцин была передана от Минздрава к международным специализированным организациям, таким как ПРООН, ЮНИСЕФ, Crown Agents.
По данным организации "Пациенты Украины" уже 5 лет как закупки жизненно необходимых лекарств, вакцин и медицинских изделий, освобождены от коррупции.
Благодаря отсутствию в этих закупках коррупционной составляющей, международные организации экономят до 40% государственного бюджета, что позволяет закупить больше лекарств (на 68%).