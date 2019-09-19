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      Рада схвалила міжнародні закупівлі ліків на два роки

      180 Читать новость на русском
      Закупівля ліків
      Закупівля ліків / zaxid.net

      Депутати проголосували за продовження міжнародних закупівель ліків ще на два роки. За цей час держпідприємство "Медичні закупівлі України" має освоїти організацію незалежних тендерних процедур і вибудувати власний механізм держзакупівель.

      Законопроєкт №1076 підтримали 292 народних депутати.

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      5 років тому Міністерство охорони здоров'я закуповувало одну таку таблетку за 96,51 долара. Тоді такі ліки від держави отримували одиниці. У 2018 році Україна через міжнародні організації таку таблетку закупила за 1 долар і 34 центи. Різниця в ціні - 72 рази! Зараз усі пацієнти з раком крові отримують ці ліки безкоштовно,
      – заявила депутатка, ексзаступниця глави МОЗ Ольга Стефанишина після голосування.

      Відзначимо, що початкова редакція закону "Про публічні закупівлі", ухвалена Радою минулого тижня, виключала право МОЗ закупляти ліки через міжнародні організації. В разі затвердження закону Україна ризикувала повернутися до корупційних схем закупівель ліків.

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      Чому Україна закупляє ліки через міжнародні організації? Закупівельна реформа в охороні здоров'я розпочалася у 2015 році, після прийняття відповідного закону. Тоді функцію централізованих закупівель ліків, медичних виробів та вакцин було передано від МОЗу до міжнародних спеціалізованих організацій, таких як ПРООН, ЮНІСЕФ, Crown Agents.

      За даними організації "Пацієнти України" вже 5 років як закупівлі життєво-необхідних ліків, вакцин та медичних виробів, звільнені від корупції.

      Завдяки відсутності у цих закупівлях корупційної складової, міжнародні організації економлять до 40% державного бюджету, що дозволяє закупити більше ліків (на 68%).

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Міністерство охорони здоров’я Національна служба здоров'я України Ліки
      Джерело: 24 Канал
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