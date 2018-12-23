16:03
23 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ракетное возбуждение Путина. Сходство Поклонской и Николая II
      Вєсті Кремля
      21:39, 22 декабря
      Вести.UA. Жир: Политическое будущее Вакарчука. Березовые резки для нардепов
      Вєсті.UA
      19:13, 22 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Реформа децентрализации: что изменилось и довольны ли украинцы

      46 Читати новину українською

      Их уже 874, объединяют более 4 тысяч сел, в которых живут более девяти миллионов украинцев. Это о территориальных общинах, которые удалось создать за четыре года реформы децентрализации. Ее планируют завершить ровно через год.

      И за это время надо создать еще около четырехсот общин. Охотнее объединяются села на Житомирщине, Киевщина – в середине, отстает Закарпатская область.

      Читайте также: В 13 областях Украины избирают председателей объединенных территориальных общин

      Ушомир – село в 90 километрах от Житомира. Еще в июле 2016 года они объединились в территориальную общину. Теперь денег в бюджете значительно больше, говорит председатель общины Мала Людмила.

      До объединения бюджет составлял почти 10 миллионов, это бюджет 6 сельских советов, которые вошли в наш состав. В этом году бюджет составил 85 миллионов. Мы перекрыли крышу, утеплили и сделали термосонацию. Наши дети во всех садах общины начали питаться бесплатно,
      – ответила Людмила Мала.

      А одна из гимназий ремонта не видела более 40 лет. Начали с утепления здания, впоследствии изменили систему отопления, перекрыли крышу и заменили мебель. Кроме того, большинство кабинетов оборудовали современной техникой. А еще капитально отремонтировали больницу, в 22 деревнях провели уличное освещение и установили камеры видеонаблюдения.

      Баранинцы – село в 11 километрах от Ужгорода. Это самая молодая ОТГ края, создали ее год назад. Бюджетом тоже довольны, с 36 миллионов вырос до почти чуть более 70 миллионов гривен. Начали тоже с учебных заведений, ведь они были в запущенном состоянии, говорит председатель общины Юрий Марусяк.

      Читайте также: Генассамблея ООН приняла новую "крымскую" резолюцию: появилась реакция Порошенко

      В селе на Закарпатье тоже довольны реформой, хотя в области села объединяются неохотно. Люди боятся, оказаться в новой общине на втором плане и вообще потерять любое финансирование. Чтобы избежать недоразумений на Киевщине в Бородянке сразу договорились – весь бюджет будут делить поровну.

      Реформу бы завершить быстрее, говорят в Киевском центре развития местного самоуправления, однако тормозят ее райгосадминистрации, которые не хотят терять полномочий. Ведь общины на прямую руководят учреждениями образования, здравоохранения, занимающихся социальными и молодежными программами.

      РГА в идеале должны выполнять функцию координации. В правительстве уверяют, что проблему обязательно решат. Между тем 78 общин ожидают результ выборов, чтобы начать изменения в рамках децентрализации.

      Напомним, накануне председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что выборы в объединенных территориальных общинах в десяти областях, где введено военное положение, не смогут состояться в предварительно установленные сроки.

      Что такое военное положение и почему его объявили в Украине?
      Военное положение – особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента.

      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.

      После этого Украина ввела в 10-ти областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.

      Автор: Эдуард Крижановский, Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Житомира Новости Киева День виборов Децентрализация
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Е-саботаж: як депутати намагаються знищити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
      сегодня , 15:00 Е-саботаж: як депутати намагаються знищити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
      Олександра Дрік 82
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Як Порошенко перейняв від Тимошенко згубну звичку підкупу виборців
      сегодня , 14:00 Як Порошенко перейняв від Тимошенко згубну звичку підкупу виборців
      Дмитро Гнап 175
      Павел Казарин: Флаги наших детей
      сегодня , 11:00 Павел Казарин: Флаги наших детей
      Блог Медіа 1005
      Главные новости 22 декабря: пожар на Рождественской ярмарке в Львове, провокация против Епифания
      сегодня , 09:01 Главные новости 22 декабря: пожар на Рождественской ярмарке в Львове, провокация против Епифания
      2070
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук