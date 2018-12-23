Реформа децентрализации: что изменилось и довольны ли украинцы

Их уже 874, объединяют более 4 тысяч сел, в которых живут более девяти миллионов украинцев. Это о территориальных общинах, которые удалось создать за четыре года реформы децентрализации. Ее планируют завершить ровно через год.

И за это время надо создать еще около четырехсот общин. Охотнее объединяются села на Житомирщине, Киевщина – в середине, отстает Закарпатская область.

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Ушомир – село в 90 километрах от Житомира. Еще в июле 2016 года они объединились в территориальную общину. Теперь денег в бюджете значительно больше, говорит председатель общины Мала Людмила.

До объединения бюджет составлял почти 10 миллионов, это бюджет 6 сельских советов, которые вошли в наш состав. В этом году бюджет составил 85 миллионов. Мы перекрыли крышу, утеплили и сделали термосонацию. Наши дети во всех садах общины начали питаться бесплатно,

– ответила Людмила Мала.

А одна из гимназий ремонта не видела более 40 лет. Начали с утепления здания, впоследствии изменили систему отопления, перекрыли крышу и заменили мебель. Кроме того, большинство кабинетов оборудовали современной техникой. А еще капитально отремонтировали больницу, в 22 деревнях провели уличное освещение и установили камеры видеонаблюдения.

Баранинцы – село в 11 километрах от Ужгорода. Это самая молодая ОТГ края, создали ее год назад. Бюджетом тоже довольны, с 36 миллионов вырос до почти чуть более 70 миллионов гривен. Начали тоже с учебных заведений, ведь они были в запущенном состоянии, говорит председатель общины Юрий Марусяк.

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В селе на Закарпатье тоже довольны реформой, хотя в области села объединяются неохотно. Люди боятся, оказаться в новой общине на втором плане и вообще потерять любое финансирование. Чтобы избежать недоразумений на Киевщине в Бородянке сразу договорились – весь бюджет будут делить поровну.

Реформу бы завершить быстрее, говорят в Киевском центре развития местного самоуправления, однако тормозят ее райгосадминистрации, которые не хотят терять полномочий. Ведь общины на прямую руководят учреждениями образования, здравоохранения, занимающихся социальными и молодежными программами.

РГА в идеале должны выполнять функцию координации. В правительстве уверяют, что проблему обязательно решат. Между тем 78 общин ожидают результ выборов, чтобы начать изменения в рамках децентрализации.

Напомним, накануне председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что выборы в объединенных территориальных общинах в десяти областях, где введено военное положение, не смогут состояться в предварительно установленные сроки.

Что такое военное положение и почему его объявили в Украине?

Военное положение – особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента.



25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.



После этого Украина ввела в 10-ти областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.