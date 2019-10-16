Роботи-рокери та сучасні технології для освіти: що покажуть на головному інженерному шоу України

19-20 жовтня у Дніпрі вчетверте відбудеться великий фестиваль науки, техніки та сучасних технологій Interpipe TechFest.

На форум з’їдуться інженери та науковці, стартапери та освітяни, щоб побачити технологічні новинки та подискутувати про майбутнє інженерії, науки, технічної освіти та космосу в Україні.

Відвідувачі фесту зможуть почути як співає рок-гурт справжніх роботів, протестувати військовий тренажер для БТР-4, відвідати базу на Місяці, побачити, на якому обладнанні навчаються німецькі школярі та студенти і взяти участь у безлічі активностей та майстер-класів.

Представляємо вам перелік головних причин завітати на цьогорічний Interpipe TechFest.

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Причина №1. Робо-рок гурт, трансформери та машина Голдберга

Родзинкою фестивалю стане виступ гурту роботів Compressorhead з Німеччини. П’ять сталевих хлопців вагою від 60 до 350 кг виконають хіти AC/DC, Black Sabbath, Moorhead та інших рок-легенд. Музиканти регулярно виступають на фестивалях США, Європи та Австралії, але до України завітали вперше – на запрошення організаторів фестивалю.

На фестиваль також завітають роботи-трансформери з металу – Оптимус Прайм, Бамблбі, Скорпонок, термінатор "Т-100", закохана парочка WALL-E та Єва та інших героїв популярних фантастичних світів. Всі моделі виконані в натуральний зріст – тому фото з ними обіцяють бути вражаючими.

Спеціально для Interpipe TechFest дніпровський винахідник Ігор Кочет збере машину Голдберга, яка налічуватиме цілих 60 активних кроків. Випробувати її зможе кожний охочий.

Причина №2. Українська промисловість та космос

Фестиваль уже традиційно став місцем для демонстрації інновацій промислових гігантів. Наприклад, КБ Морозова привезе на фестиваль новітній БТР-4 та навіть проведе короткий курс навчання на військовому тренажері. Космічний гігант "Південмаш" покаже космічні супутники та камери згоряння справжнього ракетного двигуна. А організатор фестивалю Інтерпайп готує для відвідувачів ще одне музичне робо-шоу. Спеціально для події буде створений трубний ксилофон та барабанна установка, на яких зіграють промислові роботи KNN.





Причина №3. Технічні змагання

Цього року на фестивалі проведуть три види змагань.

Mechatronic Battle – змагання з мехатроніки для учнів шкіл, студентів коледжів і технікумів, а також представників вищих навчальних закладів та українських підприємств.

Змагання на верстатах з числовим програмних керуванням – для фахівців токарної справи. Кожен охочий матиме змогу побачити роботу сучасних промислових верстатів.

Третій вид змагань – кібер-турнір з Dota 2 та CS:GO серед українських напівпрофесійних команд. Новинкою цьогорічного Cyber Cup стане відкритий турнір з мобільних ігор PUBG mobile і Dota Auto Chess, на якому кожен охочий зможе позмагатися за приз у 10 000 гривень.

Причина №4. Сучасна технічна освіта

Серед учасників експозони – виробники обладнання для європейських шкільних та університетських лабораторій. Компанія Festo обладнає учбовий майданчик, де кожен може навчитися керувати безперервними процесами на виробництві, створювати біонічних роботів та програмувати їх за допомогою смартфона.

Компанії IТ-інтегратор та Дixi Educatin розгорнуть справжні STEAM-лабораторії з відео та фотостудію з голографічним екраном і електронікою. Понад 17 провідних вишів країни покажуть свої набутки разом зі студентами: гоночні боліди, електрокари, власні роботи, хімічні досліди та експерименти.

Причина №5. Українські hardware стартапи

Однією з особливостей Interpipe TechFest є презентація найяскравіших розробок українських винахідників. Гості побачать дронів промислового призначення, smart-нашийник для хатніх тварин, модуль для перетворення звичайних авто на електромобілі, робота-тренера з настільного тенісу, вічний блокнот та багато інших цікавих продуктів.

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Причина №6. Майстерня DIY та альтернативна енергетика

Найбільш мужня зона на всьому фестивалі. Тут збираються тата, які вміють майструвати та будувати. Майстер-класи з електричним інструментом, електромобілі, сонячні батареї та інші інновації з альтернативної енергетики – у цій зоні.





Причина №7. Kids Zone та Maker’s Place

Ця зона вперше представлена на фестивалі у такому великому масштабі. Діти зможуть погратися з новими іграшками, постріляти з бластерів та навчитися малювати моделі 3D-ручкою. А ще випробувати свої сили з багатозадачними логічними іграми, головоломками і взяти участь у великому Lego-будівництві з 60 тисяч кубиків.

Зона технічних майстер-класів запропонує дітям та дорослим виготовлення моделей літаків, ракет, корабликів і навіть повітряних зміїв. А ще – корабельний футбол в басейні і прокат кораблів на озері.

Причина №8. Open-air лекторій

Вже традиційно на фестивалі проведуть Open Air лекторій. Тематичними панелями цього року стануть "Як технології змінюють світ?", "Українські вчені", "Космос" та "Освіта майбутнього". Серед запрошених спікерів – футуролог Андрій Длігач, аналоговий астронавт Ініго Муньос, експерт Українського інституту майбутнього Микола Скиба, інженер-конструктор КБ "Південне" Олександр Балдін, а також науковці, журналісти та засновники стартапів.

Слухачів чекають лекції про найбільш перспективний космічний проект України – ракету "Циклон-4", підготовку науковців з усього світу до колонізації Марсу, правда про зміни клімату та освіту майбутнього.

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