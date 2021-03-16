В российском Екатеринбурге министерство обороны сдавало свои помещения для "салона эротического массажа". Бордель функционировал в здании, где проживали обычные граждане.

Именно местные жители забили тревогу, когда до верхних этажей начали доноситься характерные звуки работы проституток. Люди также жаловались на громкую музыку и стук каблуков.

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Полиция не смогла помочь

Жители дома неоднократно обращались в полицию с просьбой принять меры.

Правоохранители несколько раз приходили в салон с проверками, но не могли найти доказательств противоправной деятельности.

"Там проституточная"

Одна из жительниц уверенно заявила: "Там проституточная". После многочисленных провалов полиции женщина решила сама поговорить с владельцем салона.

Она выяснила, что он арендует помещение у Министерства обороны.

Салон закрыли после проверки

Через некоторое время заведение проверили "как положено". В итоге в январе 2021 года составили протокол за занятие проституцией, там также выявили факты незаконной продажи алкогольных напитков.

В Минобороны России уверяют, что салон уже выселяют из-за нецелевого использования помещений.