В российском Екатеринбурге неизвестный мужчина зарезал 3 человек посреди улицы. Правоохранители во время задержания стреляли в нападавшего.

Детали убийства в России

Трагедия случилась в сквере на улице Челюскинцев, недалеко от железнодорожного вокзала. Об этом сообщают запрещенные в Украине российские СМИ.

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Представитель Министерства внутренних дел в Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что прибывшие на место происшествия правоохранители пытались задержать подозреваемого.

Однако вооруженный ножом мужчина попытался на них напасть. Поэтому полицейские использовали табельное оружие и, по данным СМИ, выстрелили нападавшему в грудь.

Предупредительный выстрел в воздух не охладил пыл вооруженного гражданина. После чего правоохранители совершили еще один выстрел в направлении агрессивного мужчины,

– заявил Горелых.

Впоследствии раненого мужчину отвезли в больницу. Сейчас правоохранители устанавливают личности жертв.

СМИ пишут, что убийство якобы произошло в результате конфликта компании, которая вместе распивала алкогольные напитки.

Смотрите видео с места убийства в Екатеринбурге: