Судебные приставы пришли выселять людей по решению суда. Мужчина вытащил ружье и открыл по ним огонь. Двое приставов погибли на месте. Убитым было 35 и 36 лет.

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Стрелком оказался 61-летний мужчина

Как рассказали СМИ источники в правоохранительных органах, мужчина сам сообщил полиции об убийстве и сдался правоохранительным органам. Медиа отмечают, что стрелком оказался 61-летний Вартан Кочиян. Он был основателем гаражного кооператива "Гранж", которому принадлежало несколько зданий. Суд вынес решение о сносе его самостроев.

Мужчина не оказывал сопротивления при задержании

Мужчина отказался впустить приставов в дом и покидать помещение тоже не захотел. Уже через несколько минут он начал стрелять, сообщили источники. При задержании стрелок сопротивления не оказывал.



Мужчины погибли на месте / Фото Baza

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