Судові пристави прийшли виселяти людей за рішенням суду. Чоловік витягнув рушницю і відкрив по них вогонь. Двоє приставів загинули на місці. Убитим було 35 та 36 років.
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Стрільцем виявився 61-річний чоловік
Як розповіли ЗМІ джерела у правоохоронних органах, чоловік сам повідомив поліцію про вбивство і здався правоохоронним органам. Медіа зазначають, стрільцем виявився 61-річний Вартан Кочіян. Він був засновником гаражного кооперативу "Гранж", якому належало кілька будівель. Суд виніс рішення про знесення його самобудів.
Чоловік не чинив опору при затриманні
Чоловік відмовився впустити приставів у будинок та й покидати помешкання теж не захотів. Вже через кілька хвилин він почав стріляти, повідомили джерела. При затримання стрілець опору не чинив.
Чоловіки загинули на місці / Фото Baza
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