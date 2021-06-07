Інцидент зафіксували увечері 5 червня. Причому причину затримання людей місцеві правоохоронці не повідомили.

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Бійка і стрілянина у Москві: що ж сталося

Телеграм-каналу BAZA стало відомо, що масову бійку просто посеред вулиць Москви влаштували дві великі групи чоловіків. При цьому вони мали вогнепальну зброю, а ще й бігали з прапорами із нацистською символікою.

Державне інформаційне агентство Росії РИА повідомило, що після заворушень затримали 19 людей. Однак невідомо, у чому їх саме звинувачують.

Інший російський телеграм-канал MASH написав, що бійка зі стріляниною сталася між кількома десятками представників двох рухів – скінхедів та антифашистів. Другі начебто намагалися зірвати якийсь закритий концерт.

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