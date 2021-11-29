Америка отказывается (возможно, временно) от силового продвижения демократии и концентрируется на своей перестройке. Правда, созывая в декабре мировой Форум Демократии, Байден пытается доказать, что либеральные ценности остаются принципом американской политики. Но энергия его администрации сфокусирована на другом: на поиске баланса между сдерживанием мировых оппонентов и диалогом с ними.

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Китай был успешен в возвышении через экономическую экспансию. Но взыгравшая самоуверенность и бешеное усиление военной мощи сыграли с Китаем злую шутку. Запад переполошился, а США были вынуждены сгруппироваться для ответа. В десяти из тринадцати европейских стран опрошенные высказывают отрицательное отношение к Китаю (в США 79% респондентов негативно относятся к Китаю).

Но Пекин сохраняет возможность использовать два инструмента влияния: культуру и экономический потенциал. Ирония в том, что 50% американцев считают Китай ведущей в мире экономической силой (37% считают такой силой США). Пекин сбавил агрессивный тон в дипломатии и у него есть шансы затруднить западное противодействие.

Фактор напряжения

Россия демонстрирует иную модель самоутверждения. Говоря словами Путина, Россия на мировой сцене стала "фактором напряжения". Речь не только о России-спойлере, который оттягивает на себя внимание, чтобы не дать основным игрокам получить свое. Речь не только о готовности Москвы к забаве "кто моргнет первым". Кремль создает альтернативу западному порядку, формируя ситуацию неопределенности с ожиданием военной угрозы. Этакий импрессионизм: угроза висит в воздухе и может материализоваться в любой форме, в любой момент и не только на границах России. Но угроза вовсе не препятствует диалогу с противниками о цене ее смягчения.

С одной стороны, между Россией и НАТО с 2013 по 2020 годи произошло около 3000 военных инцидентов(!). Но с другой, Путин и западные лидеры спокойно переговариваются и ищут согласие по общим вызовам. Путин с Байденом готовятся к очередному саммиту.

Запад в растерянности пытается понять, что там у Путина на уме.

Для того, чтобы понять, с Кремлем нужно говорить и не раздражать Кремль излишне. Так, люди Байдена сейчас пытаются предотвратить в Сенате включение новых санкций против "Северного потока-2" в ежегодный оборонный бюджет США. Тем временем, Кремль может наслаждаться мировой истерикой, которую он спровоцировал.

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Усилия по формированию привлекательности России закончены. Москва демонстрирует готовность бить окна. Не удивительно, что 66 % опрошенных в 14 странах говорят о своем негативном отношении к России. Но кого это в России волнует? Кремль формирует имидж государства, которое устанавливает свои "красные черты" для других. Способность к эскалации может принести Кремлю нужный результат быстрее, чем имидж уравновешенного партнера.

Россия в роли "геополитического Хичкока" парализует оппонентов. Так, непонимание, какова цель Москвы в ее концентрации войск на границах с Украиной, – " нападет – не нападет?" – не дает возможности Западу дать адекватный ответ. Для этого нужно понимание намерений Кремля.

"Мы не уверены в том, что собирается делать Путин", – говорит министр обороны США Ллойд Остин. "У нас нет ясности относительно намерений Москвы", – вторит ему руководитель Госдепа Энтони Блинкен. "Россия готова к вторжению в Украину", – уверяет Bloomberg. Запад в замешательстве зависает между необходимостью ответить и нежеланием своей готовностью ответить спровоцировать Москву. Тем более, непонятно: является ли угроза фантомом или нет?

Но российская стратегия "напряжения" имеет свои "побочки".

Во-первых, такая политика подрывает выживание российского класса рантье за счет перевода своих средств на Запад. Во-вторых, возникают проблемы использования Запада в качестве ресурса для российского государства. В-третьих, Запад вынужден начинать милитаризацию. Даже инертная Европа, привыкшая к американскому зонтику безопасности, принялась размышлять о своей обороноспособности. Только что ЕС подготовил "Стратегический компас безопасности и обороны", который предполагает создание военного контингента ЕС для отражения угроз со стороны России.

Как мир реагирует на глобальные вызовы

Что мы имеем в итоге? США и Китай пытаются застолбить в 21 веке главенствую роль за счет экономических преобразований и технологического рывка. Байден стремится стать отцом американской трансформации. Си Цзиньпин мечтает сделать Китай мировой "реативной силой".

Диалог Байдена и Си Цзиньпина говорит не только о противоречиях между Китаем и США, но и о попытках их лидеров найти мирный способ управления ими.

Важно Кремль готовит нечто мерзопакостное и кровавое

Конфронтация США и Китая (и любая другая конфронтация) грозит подорвать их стремление выйти на новый уровень экономического прогресса. Кстати, Китай не послал свои войска участвовать в военных манёврах "Запад-2021", чтобы не пугать Европу агрессивным "оскалом". Пекин явно не спешит участвовать в российской политике "напряжения"; но не прочь сыграть на контрасте с Москвой для формирования своего позитивного имиджа.

Россия, напротив, пытается сохранить глобальную роль за счет угрозы в любой момент подорвать статус кво в любой точке мира. Российской власти глобальная роль нужна для того, чтобы компенсировать ее неспособность обеспечить возрождение России за счет внутренних перемен.

Риторический вопрос: кто в этой глобальной гонке выиграет, а кто проиграет?

Не стоит забывать и то, что создавая ситуацию "напряжения", Москва возрождает у Запада утерянную им готовность к противостоянию.