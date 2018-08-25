Россия криминальная: 11 лет колонии строгого режима – за литр настойки

Весной 2017 года российский художник Максим Герт возвращался из Перу. После осмотра на таможне в московском аэропорту мужчину задержали, ведь нашли в его сумке литр перуанской настойки аяуаска. Оказалось, что эта настойка содержит запрещенное в России вещество галюциногенного действия.

Об этом рассказала Meduza.

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Подозреваемый рассказал в суде, что эта настойка – лишь средство от боли в спине

Аргументы Герта городской суд Москвы не убедили. Судья посчитал, что мужчина, раз он не является наркозависимым и провозил напиток скрыто, то мог планировать его перепродажу. Более года суд разбирался с делом, и, наконец, 26 июня 2018 года Герта признали виновным и присудили ему наказание – 11 с половиной лет заключения в колонии строгого режима.

За незаконный оборот наркотиков и контрабанду.

О влиянии аяуаски на мозг человека можно узнать из научно-популярного видео на Youtube.

К слову, в приговоре Максиму Герту суд указал, что учел смягчающие обстоятельства – благодарности и грамоты от администрации родного города художника, Нижнего Тагила, а также Москвы, за пропаганду здорового образа жизни. Также суд учел отсутствие предыдущих судимостей и положительные характеристики коллег и участкового.

В противном случае трудно представить, каким было бы наказание.

Что такое аяуаска?Настойка аяуаска действительно распространена в ритуальных практиках Амазонии и считается национальной ценностью. Конечно, там, как и в большинстве стран мира, она не является запрещенной. А вот в России – внесена в список строго запрещенных веществ.