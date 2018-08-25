Росія кримінальна: 11 років колонії суворого режиму – за літр настоянки

Весною 2017 року російський художник Максим Герт повертався з Перу. Після огляду на митниці у московському аеропорту чоловіка затримали, адже знайшли у його сумці літр перуанської настоянки аяуаска. Виявилось, що ця настоянка містить заборонену у Росії речовину галюциногенної дії.

Про це розповіла Meduza.

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Підозрюваний розповів у суді, що ця настоянка – лише засіб від болі у спині

Аргументи Герта міський суд Москви не переконали. Суддя вважав, що чоловік, раз він не є наркозалежним і провозив напій приховано, то міг планувати його перепродажу. Понад рік суд розбирався зі справою, і, зрештою, 26 червня 2018 року Герта визнали винним та присудили йому покарання – 11 з половиною років ув'язнення у колонії суворого режиму.

За незаконний обіг наркотиків і контрабанду.

Про вплив аяуаски на мозок людини можна дізнатись з науково-популярного відео на Youtube.

До слова, у вироку Максиму Герту суд зазначив, що врахував пом'якшувальні обставини – подяки та грамоти від адміністрації рідного міста художника, Нижнього Тагілу, а також Москви, за пропаганду здорового способу життя. Також суд врахував відсутність попередніх судимостей і позитивні характеристики колег та дільничого.

У іншому випадку важко й уявити, яким було б покарання.

Що таке аяуаскаНастоянка аяуаска дійсно поширена у ритуальних практиках Амазонії і вважається національною цінністю. Звісно, там, як і у більшості країн світу, вона не є забороненою. А от у Росії – внесена до переліку суворо заборонених речовин.