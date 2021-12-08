В Германии суд рассматривает дело об убийстве чеченского командира. Подозреваемый в преступлении, совершенном более 2 лет назад, – россиянин.

Ранее Убийство чеченского командира в Берлине: украинский свидетель подтвердил личность обвиняемого

Для гражданина России просят пожизненное заключение

Прокуроры просят пожизненное заключение для гражданина России Вадима "Соколова" – Красикова, которого обвиняют в убийстве бывшего чеченского полевого командира в Берлине.

Запрос подали в берлинский суд 7 декабря после 14 месяцев судебного рассмотрения дела.

Убийство чеченского командира в Берлине: что известно

Этнического чеченца и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили Россия объявила в розыск по обвинению в терроризме. В 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. После этого Хангошвили уехал в Германию.

Мужчину убили из пистолета с глушителем тремя выстрелами в берлинском парке в конце августа 2019 года.

В убийстве подозревают россиянина