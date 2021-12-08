В Германии суд рассматривает дело об убийстве чеченского командира. Подозреваемый в преступлении, совершенном более 2 лет назад, – россиянин.
Ранее Убийство чеченского командира в Берлине: украинский свидетель подтвердил личность обвиняемого
Для гражданина России просят пожизненное заключение
Прокуроры просят пожизненное заключение для гражданина России Вадима "Соколова" – Красикова, которого обвиняют в убийстве бывшего чеченского полевого командира в Берлине.
Запрос подали в берлинский суд 7 декабря после 14 месяцев судебного рассмотрения дела.
Убийство чеченского командира в Берлине: что известно
- Этнического чеченца и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили Россия объявила в розыск по обвинению в терроризме. В 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. После этого Хангошвили уехал в Германию.
- Мужчину убили из пистолета с глушителем тремя выстрелами в берлинском парке в конце августа 2019 года.
В убийстве подозревают россиянина
- Предполагаемого убийцу задержали в день совершения преступления. Выяснилось, что это мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова.
- Впоследствии журналисты установили, что эта фамилия – прикрытие, и на самом деле "Соколов" – связанный со структурами ФСБ Вадим Красиков.
- Немецкие прокуроры идентифицировали подозреваемого как командира спецподразделения ФСБ.
- На судебных заседаниях Соколов-Красиков через своего адвоката требовал считать его именно Вадимом Соколовым, "гражданином России, неженатым, инженером-конструктором".
- Однако Красикова в суде узнал свидетель из Украины – харьковчанин, сестра жены которого замужем за Красиковым.