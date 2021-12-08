У Німеччині суд розглядає справу про вбивство чеченського командира. Підозрюваний у злочині, скоєному понад 2 роки тому, – росіянин.

Раніше Вбивство чеченського командира у Берліні: український свідок підтвердив особу обвинуваченого

Для громадянина Росії просять довічне ув'язнення

Прокурори просять довічне ув'язнення для громадянина Росії Вадима "Соколова"-Красікова, якого звинувачують у вбивстві колишнього чеченського польового командира у Берліні.

Запит подали до берлінського суду 7 грудня після 14 місяців судового розгляду справи.

Вбивство чеченського командира у Берліні: що відомо

Етнічного чеченця та громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі Росія оголосила його у розшук за звинуваченням у тероризмі. У 2015 році в Грузії на нього було вчинили черговий замах. Опісля Хангошвілі поїхав до Німеччини.

Чоловіка вбили з пістолета з глушником трьома пострілами в берлінському парку наприкінці серпня 2019 року.

У вбивстві підозрюють росіянина