Руководитель филиала "Свеское лесное хозяйство" Олег Закусило рассказал, что в действительности мирных работников расстреляла российская ДРГ. Кроме того, враги полтора дня намеренно не давали возможности унести тела с места трагедии.

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Беда случилась на лесной дороге между селом Старая Гута и Голубовка. Погибшие – работники филиала "Свеское лесное хозяйство" государственное предприятие "Леса Украины".

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Раньше была информация, что это был артобстрел, но это не так. Зашла враждебная ДРГ, которая в упор расстреляла наших сотрудников,

– рассказал Закусило.

По его словам, шесть работников уехали осуществлять учет лесных насаждений в пограничные. До этого от военных получили разрешение на работу. Работников ехало шестеро, чтобы побыстрее сделать работу.

"Сначала ДРГ начала обстреливать село, лесоводы это услышали и решили выехать с того места, где находились. На лесной дороге, как оказалось, была засада ДРГ, которая их и расстреляла", – объяснил детали трагедии руководитель филиала "Свеское лесное хозяйство".

Он добавил, что цинизм россиян заключался в том, что они намеренно не давали унести тела погибших полутора суток. Ведь над местом расстрела летал вражеский дрон.

"Не было возможности забрать тела наших коллег. Сейчас их забирают, перегружают в другой автомобиль, потом повезут на вскрытие, потом похороны", – сказал Олег Закусило.

В Северном лесном офисе рассказали, что от рук российской ДРГ погибли:

48-летний лесничий Сергей Волков;

33-летний помощник лесничего Иван Романченко;

мастера леса 35-летний Андрей Бураков;

31-летний Александр Глушенко;

33-летний Сергей Заболотный;

50-летний Андрей Михайленко.

Олег Закусило рассказал, чтобы без пап осталось 12 детей.

Например, у лесничего Сергея Волкова (ему было 48 лет) осталось четыре ребенка – две дочери и два сына. У 50-летнего Андрея Михайленко, недавно отметившего свой юбилей – двое сыновей и дочь, у 35-летнего Андрея Буракова – маленький сын, у 31-летнего Александра Глущенко – маленькая дочь, у 33-летнего Сергея Заболотного – две маленьких дочки, у 33-летнего Ивана Романченко – маленький сын,

– объяснил Закусило.



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Обратите внимание! В Сумской ОВА 14 июня писали, что 7 работников Гослесхоза погибли в результате артиллерийских обстрелов. Детальнее информацию от областной военной администрации читайте по ссылке.