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Российскому ученику вручили грамоту с гербом Украины: опубликовано видео

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В России ученику вручили украинскую грамоту
В России ученику вручили украинскую грамоту / Кадр из видео

В школе №30 российского города Уссурийска ученику выдали грамоту с гербом и сине-желтой символикой Украины, о чем свидетельствует опубликованное в сети видео. В администрации учебного заведения начали проверку по данному факту.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Автор видео утверждает, что его ребенку в школе за отличную учебу и хорошее поведение вручили грамоту с гербом Украины.

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"Наградили грамотой, школа №30, за отличное обучение. Только мы в Приморском крае, в России. Герб Украины, диплом, наверное, "это Европа "будет", – говорит автор ролика, демонстрируя грамоту в кадре.

Смотрите видео с грамотой и с гербом Украины, которую вручили ученику в России:

"Мы проверим информацию. Сейчас идет экзамен, выяснить не можем", – сказала заместитель директора школы по воспитательной работе Любовь Попова.

Проверку по этому факту также проведет управление образования и молодежной политики Уссурийска.

По словам директора школы Татьяны Бабенко, она обязательно выяснит, где приобрели грамоты".

"Учительница заполняла грамоты и ей не хватило всего одной, она вышла в интернет и скачала всего одну грамоту. У нас 31 класс! От каждого класса минимум 10 грамот! В таком количестве просто не увидели. Я тоже эту грамоту одну не увидела, когда подписывала", – сказала директор школы.

Теги: Новости Украины Новости России Образование Дети
Источник: 24 Канал
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