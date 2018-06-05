Російському школяреві вручили грамоту з гербом України: опубліковане відео

У школі №30 російського міста Уссурійська учневі видали грамоту з гербом та синьо-жовтою символікою України, про що свідчить опубліковане у мережі відео. В адміністрації навчального закладу розпочали перевірку за цим фактом.

Про це повідомляє "Интерфакс".

Автор відео стверджує, що його дитині в школі за відмінне навчання і хорошу поведінку вручили грамоту з гербом України.

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"Нагородили грамотою, школа №30, за відмінне навчання. Тільки ми у Приморському краї, в Росії. Герб України, диплом, напевно, "це Європа "буде", – говорить автор ролика, демонструючи грамоту в кадрі.

Дивіться відео з грамотою з гербом України, яку вручили школяреві у Росії:

"Ми перевіримо інформацію. Зараз йде іспит, з'ясувати не можемо", – сказала заступниця директора школи з виховної роботи Любов Попова.

Перевірку за цим фактом також проведе управління освіти та молодіжної політики Уссурійська.

За словами директорки школи Тетяни Бабенко, вона "обов'язково з'ясує, де придбали грамоти".

"Вчителька заповнювала грамоти і їй не вистачило всього однієї, вона вийшла в інтернет і скачала всього одну грамоту. У нас 31 клас! Від кожного класу мінімум 10 грамот! У такій кількості просто не побачили. Я теж цю грамоту одну не побачила, коли підписувала", – сказала директорка школи.