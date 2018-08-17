17:36
17 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 20°C
  • воскресенье
    27°C 19°C
  • понедельник
    28°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Хайп Путина. Кубок Стэнли с пельменями
Вєсті Кремля
21:13, 16 августа
Вести.UA. Таланты Савченко в изоляторе. Очередной позор главы Николаевской области
Вєсті.UA
19:25, 16 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Блоги Блог Медиа
ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ
Блог Медиа

Россия перекрыла Азов: что будет с Черным морем?

1252
Сможет ли Россия перекрыть Украине доступ к Черному морю
Сможет ли Россия перекрыть Украине доступ к Черному морю / KP.md

Российская Федерация утверждает свое господство в Азовском море, и я так понимаю, что они еще могут выдвинуть требования к нам, вплоть до финансового, по оплате за проход в Керченском проливе. Еще Россия страхует себя от присутствия США в том же Азовском море и в Каспии.

Я всегда говорил, что один из выходов в ситуации по Азову – это конференция с участием стран Каспийского бассейна для того, чтобы выполнить международное морское право. Азовское море должно стать полузамкнутым с совместным использованием его как артерии, соединяющей Каспий с Мировым океаном.

Читайте также: Для чего Россия блокирует Азовское море: Жебровский назвал цель Путина

Этого сделано не было.

4 дня тому назад Владимир Путин провел конференцию по Каспию с основными членами Каспийского бассейна и подписал конвенцию о совместном использовании моря. В первом пункте были разделены сферы влияния по Каспию, а втором – стороны обязуются не допустить военного присутствия в Каспийском море.

Хотя накануне Туркмения собиралась подписывать договор со США о строительстве двух американских военно-морских баз в своих самых крупных портах.

По большему счету Азов мы потеряли, разрешив строить Крымский мост. Сразу было понятно, что он перекроет нам вход в Азовское море.

Касательно ситуации вокруг Черного моря. Опять же, Россия пытается максимально оградить себя от нас. Они будут давить на нас до тех пор, пока мы не успокоимся с Крымом. Даже то, что они частично закрывают акватории Черного моря под видом проведения учений и стрельб, говорит о том, что они стараются держать буферную зону безопасности вокруг Крыма.

Конечно же, россияне не смогут закрыть нам доступ к Черному морю и заблокировать Одессу. Этого им не позволит сделать география. Есть еще Болгария, Румыния и даже с учетом проведения учений есть нормы, по которым россияне имеют право закрыть акваторию, а не полностью весь залив в районе Одессы.

Придется просто терпеть неудобства и обходить районы учений, о которых будет заявлено. Но о блокаде Одессы не идет речь вообще.

Читайте также: Путин может захватить украинские суда на Азове, чтобы спровоцировать Украину

Сейчас россияне не пойдут на конфронтацию с ЕС. Наоборот – им нужна хотя бы чья-то поддержка. Их стратегический партнер Китай занял позицию ожидания. Поэтому Евросоюз единственный, кто может сейчас поддержать Россию в противостоянии со США. Кстати, именно для этого Владимир Путин и едет в Берлин. Там он будет искать поддержку и деньги. Ведь следующие американские санкции – это запрет на поддержку России по выплате внешних долгов. А в следующем году им только одних процентов надо выплатить на 20 млрд.

Поэтому россияне не будут полностью перекрывать акваторию в Черном море, чтобы не вызывать гнев ЕС. А вот портить нервы нам еще как будут.

Автор: Олег Жданов. Источник: Обозреватель

Автор: Блог Медиа
Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости политики Публикации Новости Крыма Крымский мост
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как уберечься от аллергии
15 августа, 17:35 Как уберечься от аллергии
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук