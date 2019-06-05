Россия уничтожает Крым: рейдерские захваты предприятий, продукты дорогие и пахнут химией...

Блогер Крымский бандеровец опубликовал занимательную дискуссию жителей оккупированного полуострова, среди которых, в том числе, и приверженцы оккупационного режима.

В комментариях крымчане пишут о сельском хозяйстве и животноводстве, качестве продуктов в условиях оккупации:

"Свиноводство практически вытеснено более дешевым мясом с материка (прим. – из России)".

"Едим краснодарское и из других регионов (прим – России). Качество продукции желает лучшего. Многие продукты, особенно конфеты, пахнут химией".

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"Крымского производителя крайне мало. Картофель, морковь, чеснок, капуста, лук – у крымского фермера просто отбили желание выращивать свою, экологически чистую продукцию. Уже не секрет, что на устраиваемых командой Аксенова сельскохозяйственных ярмарках под видом крымской продукции торгуют продуктами из ближнего зарубежья и других регионов России. Кроме этого, полностью убито и разграблено имущество Крымпотребсоюза. Некогда процветающая структура, имевшая в своем составе рынки, склады, овощехранилища практически в каждом районе Крыма, сегодня уничтожена, а инфраструктура поделена между ближайшим окружением Аксенова. Рейдерский захват базового и процветающего предприятия отрасли вызвал крайне негативные последствия для крымского сельхозпроизводителя. Зайдите на любой рынок, и вы увидите горы низкосортного ширпотреба и продуктов непонятного происхождения. Это лишь малый итог работы "команды расхитителей"

"К сожалению, в последние годы я – как один из массовых потребителей сельскохозяйственной продукции Крыма – могу сказать, что моим львам и тиграм в российском Крыму жрать нечего. Я вынужден закупать сотни тонн мяса в Калмыкии, Осетии и черт знает где, вместо того чтобы приобретать ее в родном Крыму"

"Малый сельхозпроизводитель сильно страдает в новых реалиях"

"Сейчас такую отрасль, как скотоводство, убили и продолжают добивать фейковыми вспышками вирусных заболеваний. Все это делается для уничтожения местного производителя. Выращивание риса и рыбоводство тоже практически полностью уничтожены из-за отсутствия подачи днепровской воды".

Так жители полуострова прокомментировали информацию о том, что фермерство на аннексированном полуострове пришло в упадок...

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