Об этом говорится в расследовании "Схем" ("Радио Свобода"). Журналисты ссылаются на утечку данных из дубайских государственных реестров.

Незадекларированное имущество и доходы в Дубае на миллион долларов

Так, в расследовании указывают, что депутат не задекларировала недвижимость на 600 тысяч долларов и доход от ее аренды и продажи на 359 тысяч. Совокупно это 959 тысяч долларов или 27 миллионов гривен по актуальному на то время курсу.

Находки "Схем" в данных утечки указывают на то, что депутат Розенблат купила, но не задекларировала, гостиничный номер и квартиру, а также скрыла доход от сдачи в аренду и продажи недвижимости.

Согласно данным из дубайской утечки, в 2019 году депутат приобрела в Дубае сразу 2 объекта недвижимости: квартиру за 330 тысяч долларов (7,9 миллиона гривен на момент покупки – "Схемы") и гостиничный номер за 270 тысяч долларов (6,4 миллиона гривен на момент покупки – "Схемы").

Номер расположен в элитном гостиничном комплексе Seven Hotel and Apartments The Palm, а апартаменты на 70 квадратных метров – в District One Residences 14. Риэлторское агентство Binayah Properties называет этот жилой комплекс "воплощением роскошной жизни в Дубае".



Номер в элитном гостиничном комплексе Seven Hotel and Apartments The Palm / Скриншот

Согласно данным дубайской утечки, оба объекта недвижимости с 2019 года принесли Розенблат совокупно 259 тысяч долларов дохода (9,1 миллиона гривен по курсу на момент транзакций – "Схемы"), который она также не отмечала ни в одной из своих деклараций. Журналисты напоминают, что по закону, депутаты городских советов, как она, должны указывать в декларациях любой свой доход.

В расследовании говорится, что квартиру депутат продала в январе 2024 года за 459 тысяч долларов. На этой сделке она заработала 129 тысяч долларов (5,1 миллиона гривен по курсу на момент транзакции – "Схемы"). Однако, в своих декларациях об этом не упомянула. Хотя, как указывают в "Схемах", годовую декларацию за 2024 год Розенблат еще имеет время подать до 1 апреля 2025 года, единовременный доход от 151 тысяч гривен она должна была бы указать в декларации о существенных изменениях в имущественном состоянии, но этого не сделала.

"Гостиничный номер – сдается в аренду. И сколько именно денег приносит Розенблат – наверняка неизвестно. Информация об этом в реестре отсутствует, ведь средства с аренды сначала получает отель", – пишут журналисты в материале расследования.



Seven Hotel and Apartments The Palm / Скриншот

Журналисты указывают, что на своем сайте Seven Hotel and Apartments The Palm обещает инвесторам гарантированный доход в более 10% от стоимости приобретенного гостиничного номера. Поэтому, с января 2019 года Розенблат могла получать по 27 тысяч долларов ежегодно, что за 5 лет составило бы более 130 тысяч долларов – доход, который Розенблат тоже не декларировала.

Известно, что некоторое свое зарубежное имущество депутат Житомирского горсовета все же указывает в декларациях. В частности, речь идет о квартире на 70 квадратных метров, которую в 2020 году, как она сама отмечает, приобрела в Дубае за 11,5 миллионов гривен – однако не доход, который она приносит. Хотя, как установили журналисты "Схем", эту квартиру Розенблат с 2021 года сдает в аренду.



Информация о The Residences at Marina Gate II / Скриншот

По данным журналистов, эта квартира локализуется в жилом комплексе премиум-класса The Residences at Marina Gate II, который возвели в 2019 году. На сайте застройщика, компании Select Group, указано, что "Marina Gate II предлагает роскошную жизнь в центре одного из самых привлекательных районов Дубая".

Согласно информации утечки из государственного земельного реестра Дубая, совокупный доход от аренды этих апартаментов составляет более 100 тысяч долларов (3,5 миллиона гривен по курсу на момент транзакций – "Схемы"). Однако, как пишут журналисты, упоминаний об этих доходах в декларациях Розенблата нет.



The Residences at Marina Gate II / Скриншот

Также "Схемы" узнали, что в январе 2024 года, согласно информации из дубайской утечки, квартиру депутата Житомирского горсовета снял гражданин России и будет проживать там до января 2025 года. За это он заплатил 150 тысяч дирхам или 40,5 тысяч долларов. Однако его имя журналистам установить не удалось.

Журналисты решили пообщаться с самой депутатом. Так, они обратились к Елене Розенблат и расспросили ее об имуществе в Дубае и о том, почему она, депутат Житомирского городского совета, во время войны России против Украины сдает свою недвижимость в аренду гражданину России. На это Розенблат ответила, что об этом арендаторе ей ничего не известно.

У женщины также поинтересовались, почему она не указала в декларациях всю свою недвижимость в Дубае и доходы от нее. На это депутат ответила, что не знает ни о гостиничном номере, ни о квартире в Дубае, ни о доходе от них.

В расследовании также говорится, что на запрос "Схем" в Национальном агентстве по противодействию коррупции (НАПК) сообщили, что депутат горсовета не будет нести ответственности за невыполнение требования указывать все свои доходы в декларациях до 2020 года, ведь сроки давности привлечения ее к ответственности за это – уже истекли.

"За то, что Розенблат не указывала все свои дубайские состояния в дальнейших декларациях от 2021 года – ответственность предусмотрена. В НАПК ответили, что проведут полную проверку деклараций депутата, как только получат доказательства владения ею незадекларированным имуществом", – говорится в материале расследования.