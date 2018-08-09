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С какими трудностями сталкиваются украинские заробитчане: интервью с психологом

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Нередко наши соотечественники фигурируют в различных криминальных сводках, совершают преступления за рубежом, попрошайничают. Многие из них выезжали туда в поисках работы, лучшей судьбы. Но реальность не всегда соответствовала тому, на что они надеялись. Как уберечь себя и своих родных от негативных последствий поиска "лучшей" жизни, 24 канал расспросил у психолога Натальи Кухтиной.

– Человек, который идет за границу, всегда должен задавать себе вопрос, чего он хочет, чего ожидает, когда едет работать за границу. Если человек едет исключительно зарабатывать деньги, то он должен понимать – надо сфокусироваться исключительно на работе. То есть работа и только работа. Потому что это его главная цель. И он туда поехал, чтобы заработать какие-то деньги. Человек не нашел другого варианта, и потом уже возвращается к привычной жизни. Но людям этого очень не хватает.

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– Те, кто приезжают в другую страну, безусловно, чувствуют себя очень одинокими. Они чувствуют, что их не понимают. Кроме того, это незнание языка, незнание законов, неумение обращаться за помощью. И очень часто люди начинают, например, сомнительные отношения. Или даже скрывают беременность. Почему? Потому что где-то еще подсознательно у нас еще жива установка, мол, раньше женщины даже в поле рожали. Нет, время уже другое. Женщины сейчас другие физически, все изменилось. И родить в поле – это значит умереть в поле. И эта безответственность, но потребность в жизненных ощущениях, потребность в том, чтобы кто-то тебя взял за руку, обнял – это суррогатная жизнь. Это не жизнь, это подмена жизни. Жизнь там – где мама, отец, дети, муж. Там жизнь, а здесь только работа. Это невероятно сложно.

* говорится о том, что в Польше будут судить украинку, которая родила ребенка прямо во время рабочей смены и потом пыталась убить младенца. Ребенка удалось спасти. А саму украинку теперь должны проверить психиатры.

– Люди психологически трудно справляются (с заробитчанским жизнью за рубежом – 24 канал). И уже когда у них остается время после работы, а они уставшие, особенно те, кто занимается физическим трудом, они испытывают повышенную потребность в поддержке, нежности, ласке. Поэтому люди соглашаются на подобные суррогатные отношения. Это страшно. Чувство страха привело эту женщину к неадекватному состоянию. Это безусловно неадекватный поступок, за который ей придется отвечать.

Не все в этой жизни измеряется деньгами. Но, к сожалению, чисто психологически сейчас у людей сформирована такая мысль, даже установка, стереотип – если у меня будут деньги, я решу все вопросы. Нет! Жизнь, здоровье, любовь за деньги купить невозможно.

Больше – смотрите в интервью.

Теги: Новости Украины Психология Новости Польши Иммигранты
Источник: 24 канал
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