З якими труднощами стикаються українські заробітчани: інтерв'ю з психологинею

Не рідко наші співвітчизники фігурують у різних кримінальних зведеннях, скоюють злочини за кордоном, жебракують. Багато хто з них виїжджав туди у пошуках роботи, кращої долі. Але реальність не завжди відповідала тому, на що вони сподівалися. Як вберегти себе та своїх рідних від негативних наслідків пошуку "кращого" життя, 24 канал розпитав у психологині Наталії Кухтіної.

– Людина, яка йде за кордон, завжди має ставити собі запитання, чого вона хоче, чого очікує, коли їде працювати за кордон. Якщо людина їде виключно заробляти гроші, то вона має розуміти – треба сфокусуватися виключно на роботі. Тобто є робота і тільки робота. Бо це його головна мета. І вона туди поїхала, аби заробити якісь гроші. Людина не знайшла іншого варіанту, і потім вже повертається до звичного життя. Але людям цього дуже не вистачає.

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– Ті, хто приїжджають в іншу країну, безумовно, відчувають себе дуже самотніми. Вони відчувають, що їх не розуміють. Крім того, це незнання мови, незнання законів, невміння звертатись за допомогою. І дуже часто люди розпочинають, наприклад, сумнівні взаємини. Або навіть приховують вагітність. Чому? Тому що десь ще підсвідомо в нас ще жива установка, мовляв, раніше жінки навіть у полі народжували. Ні, час вже інший. Жінки зараз інші фізично, все змінилось. І народити в полі – це означає померти в полі. І оця безвідповідальність, але потреба в життєвих відчуттях, потреба у тому, щоб хтось тебе взяв за руку, обійняв – це сурогатне життя. Це не життя, це підміна життя. Життя там – де мама, батько, діти, чоловік. Там життя, а тут тільки робота. Це неймовірно складно.

* йдеться про те, що у Польщі судитимуть українку, яка народила дитину прямо під час робочої зміни і потім намагалася вбити немовля. Дитину вдалося врятувати. А саму українку тепер мають перевірити психіатри.

– Люди психологічно важко справляються (із заробітчанським життям за кордоном – 24 канал). І вже коли в них лишається час після роботи, а вони втомлені, особливо ті, хто займається фізичною працею, вони відчувають підвищену потребу у підтримці, ніжності, ласці. Тому люди погоджуються на подібні сурогатні стосунки. Це страшно. Відчуття страху призвело цю жінку у неадекватний стан. Це безумовно неадекватний вчинок, за який їй доведеться відповідати.

Не все у цьому житті вимірюється грошима. Але, на превеликий жаль, чисто психологічно зараз у людей сформована така думка, навіть установка, стереотип – якщо у мене будуть гроші, я вирішу всі питання. Ні! Життя, здоров'я, кохання за гроші купити неможливо.

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