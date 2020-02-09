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      Самые смешные мемы недели: Ира Луценко зажгла с пандой, Киану Ривз учит украинцев истории

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      О чем на прошлой неделе говорили в сети: лучшие мемы / Коллаж 24 канала

      Эта неделя подарила много интересных тем, потому было с чего украинцам посмеяться. В сети в частности обсуждали сумасшедшие танцы Ирины Луценко, появление голливудского актера Киану Ривза в учебнике по истории Украины за 10 класс и как всегда веселые заседания в Раде.

      Горячие танцы от Иры Луценко или Панда-танго

      Бывшая народная избранница и пока еще действующая представительница украинской политики Ирина Луценко решила свой день рождения отметить по-особенному... И станцевала с большой пандой, точнее с ростовой куклой в виде панды. Соответствующее видео выложил в сеть ее муж Юрий Луценко.

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      "Танцуй, люби, пой, живи, самый большой приз моей жизни", – подписал незатейливо ролик бывший генпрокурор.

      Ирина Луценко станцевала с большой пандой: смотрите видео

      Заметим, что Ирина Луценко прекратила свои депутатские полномочия из-за проблем с сердцем. Сделала она это совсем недавно – в ноябре 2019 года. В Раде 9-го созыва она была членом комитета по вопросам экологической политики и природопользования. А в парламенте 8-го созыва – представительницей президента Петра Порошенко.

      Киану Ривз попал в историю

      Популярный голливудский актер Киану Ривз оказался в украинском учебнике по всемирной истории за 10 класс. Забавности ситуации добавляет и то, что его прифотошопили к всемирно известной фотографии "Обед на небоскребе". Но взяли не обычную фотографию актера, а ту, которая стала мемом под общим названием "Печальный Киану Ривз".

      Интересно, что этому учебнику – уже два года, и ошибку не заметили ни в Министертсве образования, где книга проходила сертификацию, ни в издательстве. Зато об этом написали пользователи в сети.

      Печальный Киану Ривз пообедал на небоскребе в украинском учебнике по истории и оригинальная фотография

      Как пояснил автор учебника Игорь Щупак, дополненную фотографию с печальным Киану Ривзом он вставил специально, чтобы "проверить" учеников на внимательность.

      Мечтаю о том, чтобы ученики больше играли в учебные компьютерные игры, внимательно рассматривали иллюстрации учебника и смотрели обучающие видео,
      – отметил он.

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      Как скорость полюбила мать Дубинского

      Во время обысков на телеканале "1+1" пользователи не упустили возможность вспомнить футболку нардепа Александра Дубинского с красноречивой надписью "Мама любит скорость". Таким образом намекая на его причастность к скандалу с прослушиванием премьера Алексея Гончарука и в соответствии с самыми обысками по этому делу.

      Так, редактор "24 канала" Елена Трибушная отметила, что "сначала мама любит скорость, а затем скорость любит маму".

      Журналист "Цензор.НЕТ" Евгений Кузьменко отметил, что "кровавые зеленые лапы всенародного преступного режима дотянулись к инакомыслящим нардепа Дубинского и его соратников", поэтому скоростная мама Д. уже должна была умчаться от тихоходов с СБУ.

      Кроме того, журналист Денис Бигус написал, что "на самом деле, шли обыскивать телеграмм-канал, но на грамм промахнулись". Так он намекнул на телеграмм-канал Дубинского, где политик публикует различные "инсайды".

      Среди других шуток пользователей отметим, что СБУ пытаются найти в офисе "плюсов" несколько серий "Сватов" и нарезки из "Квартала 95".

      Другие мемы с Дубинским из-за обысков на "1+1":

      Дубінський, меми, обшуки, 1+1, СБУ

      Коты – повсюду: Драгоценный Котовски: помощник депутата от "Слуги народа" задекларировал кота

      Верховная Рада: с нами – весело

      На прошлой неделе споры в Верховной Раде были очень жаркими. Конечно, ведь нардепы рассматривали открытие рынка земли, и каждый пытался показать, как он любит украинский народ.

      В частности, от безграничной любви и энергии Юлии Тимошенко в президиуме сломался микрофон. В "Слуге народа" на это заявили, что парламентарка не только должна компенсировать ущерб, а сделать это в десятикратном размере.

      Также отличился другой представитель Юлькиной политсилы – Алексей Кучеренко. Он так спорил за лучшую жизнь для украинцев со своим коллегой из "Слуги народа" Максимом Ткаченко, что в конечном итоге назвал его "малолетним клоуном". А за клоуна "слуга" решил дать ветерану украинского политического движения "п**ды". Примечательно, что Ткаченко относился к своему оппоненту исключительно с уважением и называл его на "Вы".

      Ссора между Ткаченко и Кучеренко: смотрите видео

      Зато еще один "слуга" Александр Кабанов во время перепалок в Раде решил времени не терять и посмотрел любимый сериал. Добавим, что занимался он этим невинным делом, когда трибуну Рады блокировали депутаты "Батькивщины" вместе со своим лидером Юлией Тимошенко. Помогали им в этом парламентарии от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

      Как Кабанов смотрел сериал в Раде: видео

      И, конечно, была бы наша подборка неполной без представителя ОПЗЖ Ильи Кивы. Сначала его застукали за перепиской с российским опальным политиком Владимиром Жириновским. Хотя ни сам Кива, ни слуги кремлевского шута эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

      Видео переписки Кивы и Жириновского: 18+

      А потом украинский "оппозиционер" посоветовал украинцам для уплаты за коммунальные услуги не только продавать собак, но и ловить воробьев и продавать внутренние органы.

      "Можно еще отлавливать воробьев. По крышам бегать, ловить воробьев и голубей, и продавать их в цирк. Если честно, если вы совсем в долгах, можно продать печень, почку и безбедно жить полтора года", – считает Кива.

      Смотрите видео, на котором Кива рассказывает лайфхак об уплате за коммуналку:

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости политики Новости Украины Слуга народа Илья Кива Верховная Рада Олександр Дубинский Ирина Луценко Сеть Курьезные новости Мемы
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