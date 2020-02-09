Найсмішніші меми тижня: Іра Луценко запалила з пандою, сумний Кіану Рівз вчить українців історії

Цей тиждень подарував багато цікавих тем, тому було з чого українцям посміятися. У мережі зокрема обговорювали божевільні танці Ірини Луценко, появу голлівудського актора Кіану Рівза у підручнику з історії України за 10 клас та як завжди веселі засідання в Раді.

Гарячі танці від Іри Луценко або Панда-танго

Колишня народна обраниця та поки ще чинна представниця української політики Ірина Луценко вирішила свій день народження відзначити по-особливому…І станцювала з великою пандою, точніше з ростовою лялькою у вигляді панди. Відповідне відео виклав у мережу її чоловік Юрій Луценко.

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"Танцюй, кохай, співай, живи, найбільший приз мого життя", – підписав невигадливо ролик колишній генпрокурор.

Ірина Луценко станцювала з великою пандою: дивіться відео

Зауважимо, що Ірина Луценко припинила свої депутатські повноваження через проблеми з серцем. Зробила вона це зовсім нещодавно – в листопаді 2019 року. У Раді 9-го скликання вона була членкинею комітету з питань екологічної політики та природокористування. А в парламенті 8-го скликання – представницею президента Петра Порошенка.

Кіану Рівз потрапив у історію

Популярний голлівудський актор Кіану Рівз опинився в українському підручнику зі всесвітньої історії за 10 клас. Кумедності ситуації додає і те, що його прифотошопили до всесвітньо відомої світлини "Обід на хмарочосі". Але взяли не звичайну фотографію актора, а ту, як стала мемом під загальною назвою "Сумний Кіану Рівз".

Цікаво, що цьому підручнику – вже два роки, і помилку не помітили ані у Міністертсві освіти, де книга проходила сертифікацію, ані у видавництві. Натомість про це написали користувачі у мережі.

Сумний Кіану Рівз пообідав на хмарочосі в українському підручнику з історії та оригінальна світлина

Як пояснив автор підручника Ігор Щупак, доповнену світлину з сумним Кіану Рівзом він вставив спеціально, аби "перевірити" учнів на уважність.

Мрію про те, щоб учні більше грали в навчальні комп'ютерні ігри, уважно розглядали ілюстрації підручника та дивилися навчальні відео,

– зауважив він.

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Як швидкість полюбила мати Дубінського

Під час обшуків на телеканалі "1+1" користувачі не оминули нагоди пригадати футболку нардепа Олександра Дубінського з красномовним написом "Мама любить швидкість". Таким чином натякаючи на його причетності до скандалу з прослуховуванням прем’єра Олексія Гончарука та відповідно до самих обшуків за цією справою.

Так, редакторка "24 каналу" Олена Трибушна зазначила, що "спершу мама любить швидкість, а потім швидкість любить маму".

Журналіст "Цензор.НЕТ" Євген Кузьменко зауважив, що "криваві зелені лапи всенародного злочинного режиму дотяглися до інакодумців нардепа Дубінського та його соратників", тому швидкісна мама Д. вже мала помчати від тихоходів з СБУ.

Крім того, журналіст Денис Бігус написав, що "насправді, йшли обшукувати телеграм-канал, але на грам промахнулися". Так він натякнув на телеграм-канал Дубінського, де політик публікує різні "інсайди".

Серед інших жартів користувачів відзначимо, що СБУ намагаються знайти в офісі "плюсів" декілька серій "Сватів" і нарізки з "Кварталу 95".

СБУ проводит обыски на канале 1+1. Пытаются найти несколько серий Сватов и нарезки с Квартала 95. — Денис Днепр (@dendnepro) February 5, 2020

Інші меми з Дубінським через обшуки на "1+1":

СБУ проводит обыски на 1+1 pic.twitter.com/G9XyfhjT5V — Серый Кардинал (@slevo4kin) February 5, 2020

Коти – всюди: Дорогоцінний Котовськи: помічник депутата від "Слуги народу" задекларував кота

Верховна Рада: з нами – весело

Минулого тижня суперечки у Верховній Раді були надпалкими. Звісно, адже нардепи розглядали відкриття ринку землі, і кожен намагався показати, як він любить український народ.

Зокрема, від безмежної любові та енергії Юлії Тимошенко у президії зламався мікрофон. У "Слузі народу" на це заявили, що парламентарка не лише повинна компенсувати шкоду, а зробити це у десятикратному розмірі.

Також відзначився інший представник Юлькіної політсили – Олексій Кучеренко. Він так сперечався за краще життя для українців зі своїм колегою зі "Слуги народу" Максимом Ткаченком, що зрештою назвав його "малолітнім клоуном". А за клоуна "слуга" вирішив дати ветерану українського політичного руху "п**ди". Примітно, що Ткаченко ставився до свого опонента виключно з повагою та називав його на "Ви".

Сварка між Ткаченком і Кучеренком: дивіться відео

Натомість ще один "слуга" Олександр Кабанов під час перепалок у Раді вирішив часу не гаяти та подивився улюблений серіал. Додамо, що займався він цією безневинною справо, коли трибуну Ради блокували депутати "Батьківщини" разом зі своєю лідеркою Юлією Тимошенко. Допомагали їм у цьому парламентарі від "Опозиційної платформи – За життя".

Як Кабанов дивився серіал у Раді: відео

І, звісно, була б наша підбірка неповною без представника ОПЗЖ Іллі Киви. Спершу його застукали за перепискою з російським опальним політиком Володимиром Жиріновський. Хоча ані сам Кива, ані слуги кремлівського блазеня цю інформацію не підтвердили, але і не спростували.

Відео листування Киви та Жиріновського: 18+

А потім український "опозиціонер" порадив українцям задля сплати за комунальні послуги не тільки продавати собак, а й ловити горобців та навіть продавати внутрішні органи.

"Можна ще відловлювати горобців. По дахах бігати, ловити горобців і голубів, і продавати їх у цирк. Якщо чесно, якщо ви зовсім у боргах, можна продати печінку, нирку і безбідно жити півтора року", – вважає Кива.

Дивіться відео, на якому Кива розповідає лайфхаки про сплату за комуналку: