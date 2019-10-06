Самые смешные мемы недели: приключения Шуфрича и Кивы в Раде и миссия Тома Круза в Украине
Нестор Шуфрич принял участие в протесте против цензуры и заклеил себе рот черной лентой: сеть трактует поступок по-своему. Одиозный Илья Кива поправлял причинные места в парламенте: соцсети снова трактуют это по-своему. Том Круз навестил Украину: спустился в столичное метро, поговорил с президентом, погулял по Одессе и Львову.
Садо-мазо-Шуфрич
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Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь", скандально известный Нестор Шуфрич пришел в парламент с заклеенным черной лентой ртом. Таким образом он показал свой протест против того, что Нацсовет отобрал цифровую лицензию телеканала "112 Украина". Впрочем, в сети снимок успел стать настоящим мемом.
Как шутят над Шуфричем – дальше.
В соцсетях шутят над Нестором Шуфричем
Кива и его зуд
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Еще один "оппоплатформовец" Илья Кива тоже отличился странным поведением в Раде. Так, он неоднократно касался своих гениталий. Примечательно, что делал он это после того, как звонил жене. И была подписана в его телефоне как "Юля конкурс красоты Одесса".
Странное поведение Кивы в Раде: видео
В соцсетях активно комментируют и троллят рукоблудие Кивы, он тем временем оправдывается: "Ну, поправил мужчина себе член. И что?".
Сеть потроллила Киву после инцидента в парламенте
Том Круз в Украине
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Известный голливудский актер и режиссер Том Круз приехал в Украину. Сеть сразу взорвалась этой новостью, ведь знаменитую звезду видели и в киевском метро, и на Потемкинской лестнице Одессы, и возле львовской Ратуши.
Прибыл режиссер в Украину с рабочим визитом. Он заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов, однако, успел встретиться с президентом Зеленским, мэром Киева Виталием Кличко и городским головой Львова Андреем Садовым.
Том Круз приехал сниматься в "Сватах", шутят в соцсетях
Mission Samopomich
Может, на самом деле фото выглядело так?
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