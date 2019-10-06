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      Самые смешные мемы недели: приключения Шуфрича и Кивы в Раде и миссия Тома Круза в Украине

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      Самые смешные мемы недели
      Самые смешные мемы недели / Коллаж 24 канала

      Нестор Шуфрич принял участие в протесте против цензуры и заклеил себе рот черной лентой: сеть трактует поступок по-своему. Одиозный Илья Кива поправлял причинные места в парламенте: соцсети снова трактуют это по-своему. Том Круз навестил Украину: спустился в столичное метро, поговорил с президентом, погулял по Одессе и Львову.

      Садо-мазо-Шуфрич

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      Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь", скандально известный Нестор Шуфрич пришел в парламент с заклеенным черной лентой ртом. Таким образом он показал свой протест против того, что Нацсовет отобрал цифровую лицензию телеканала "112 Украина". Впрочем, в сети снимок успел стать настоящим мемом.

      Как шутят над Шуфричем – дальше.

      шуфрич
      шуфрич
      шуфрич
      шуфрич
      шуфрич
      шуфрич
      шуфрич
      шуфрич
      шуфрич
      В соцсетях шутят над Нестором Шуфричем
       

      Кива и его зуд

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      Еще один "оппоплатформовец" Илья Кива тоже отличился странным поведением в Раде. Так, он неоднократно касался своих гениталий. Примечательно, что делал он это после того, как звонил жене. И была подписана в его телефоне как "Юля конкурс красоты Одесса".

      Странное поведение Кивы в Раде: видео

      В соцсетях активно комментируют и троллят рукоблудие Кивы, он тем временем оправдывается: "Ну, поправил мужчина себе член. И что?".

      Кива
      Кива
      Кива
      Кива
      Кива
      Кива

      Сеть потроллила Киву после инцидента в парламенте

      Том Круз в Украине

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      Известный голливудский актер и режиссер Том Круз приехал в Украину. Сеть сразу взорвалась этой новостью, ведь знаменитую звезду видели и в киевском метро, и на Потемкинской лестнице Одессы, и возле львовской Ратуши.

      Прибыл режиссер в Украину с рабочим визитом. Он заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов, однако, успел встретиться с президентом Зеленским, мэром Киева Виталием Кличко и городским головой Львова Андреем Садовым.

      Том Круз
      Том Круз приехал сниматься в "Сватах", шутят в соцсетях
      Том Круз
      Mission Samopomich
      Том Круз
      Может, на самом деле фото выглядело так?

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      @lvivmetro Ig Lysh-san

      Публикация от То Львів, курва To Lwów, kurwa (@lwow1256)

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Курьезные новости Нестор Шуфрич Илья Кива Сеть Мемы
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