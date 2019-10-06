Самые смешные мемы недели: приключения Шуфрича и Кивы в Раде и миссия Тома Круза в Украине

Нестор Шуфрич принял участие в протесте против цензуры и заклеил себе рот черной лентой: сеть трактует поступок по-своему. Одиозный Илья Кива поправлял причинные места в парламенте: соцсети снова трактуют это по-своему. Том Круз навестил Украину: спустился в столичное метро, поговорил с президентом, погулял по Одессе и Львову.

Садо-мазо-Шуфрич

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Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь", скандально известный Нестор Шуфрич пришел в парламент с заклеенным черной лентой ртом. Таким образом он показал свой протест против того, что Нацсовет отобрал цифровую лицензию телеканала "112 Украина". Впрочем, в сети снимок успел стать настоящим мемом.

Как шутят над Шуфричем – дальше.



















В соцсетях шутят над Нестором Шуфричем



Кива и его зуд

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Еще один "оппоплатформовец" Илья Кива тоже отличился странным поведением в Раде. Так, он неоднократно касался своих гениталий. Примечательно, что делал он это после того, как звонил жене. И была подписана в его телефоне как "Юля конкурс красоты Одесса".

Странное поведение Кивы в Раде: видео

В соцсетях активно комментируют и троллят рукоблудие Кивы, он тем временем оправдывается: "Ну, поправил мужчина себе член. И что?".













Сеть потроллила Киву после инцидента в парламенте

Том Круз в Украине

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Известный голливудский актер и режиссер Том Круз приехал в Украину. Сеть сразу взорвалась этой новостью, ведь знаменитую звезду видели и в киевском метро, и на Потемкинской лестнице Одессы, и возле львовской Ратуши.

Прибыл режиссер в Украину с рабочим визитом. Он заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов, однако, успел встретиться с президентом Зеленским, мэром Киева Виталием Кличко и городским головой Львова Андреем Садовым.

Том Круз в киевском метро, чудеса — Настьо (@nastyaziu) 30 сентября 2019 г.

В киевском метро сегодня был Том Круз. А у вас шо? — Пика Пика (@PesTvoy) 30 сентября 2019 г.

Том Круз и картка киянина — Stanislav (@KelbaStas) 1 октября 2019 г.

Том Круз встретился с поклонницами в Киеве pic.twitter.com/cDG66vBStE — пан Айвенго (@Ivanhoe_89) 1 октября 2019 г.

Мы так поняли, что Том Круз теперь будет сниматься в «Сватах»? pic.twitter.com/PfOqAlDEPX — Госдеп Хохланда (@hohland_gosdep) 1 октября 2019 г.

Том Круз в Киеве pic.twitter.com/GQm5npV317 — Атипичный журналист (@jyrnalist) 1 октября 2019 г.

Том Круз приехал на Украину, чтобы увидеть наконец, как это на самом деле, когда миссия невыполнима. — Голос Мордора (@spacelordrock) 1 октября 2019 г.

Если ты едешь в метро и взгрустнул, вспомни что рядом может ехать один Том Круз — Обычный Бандит (@obolonguy) 5 октября 2019 г.

ну конечно Том Круз в метро это лучшее что случилось с киевским метро — петчіта ||-// (@dramaawkwardboy) 1 октября 2019 г.

В последние годы Том Круз постоянно опускался все ближе ко дну. И вот он достиг своего — попал в киевское метро. — Oleksii Simonchuk (@AlexSimonchuk) 30 сентября 2019 г.

Так, Том Круз у Києві.

Де?

Звісно у метро!

Це все, що вам потрібно знати цього вечора.

***

Ми поважаємо приватність законослухняних пасажирів, які оплатили проїзд, тому вибачайте, але без фото. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 30 сентября 2019 г.



Том Круз приехал сниматься в "Сватах", шутят в соцсетях



Mission Samopomich



Может, на самом деле фото выглядело так?