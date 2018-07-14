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Савченко снова объявила бессрочную голодовку

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Надежда Савченко объявила бессрочную голодовку в связи с продолжением ей ареста
Надежда Савченко объявила бессрочную голодовку в связи с продолжением ей ареста / Пресс-служба Надежды Савченко

Народный депутат без мандата Надежда Савченко объявила бессрочную голодовку. Такой шаг политик объясняет несправедливым решением суда относительно нее, который продолжил ей арест.

Накануне в Шевченковском райсуде Киева продолжили меру пресечения Надежде Савченко до 10 сентября. Заметим, что перед этим в милицию поступило сообщение о заминировании, поэтому судья на некоторое время объявил перерыв, и решение о политике объявили поздно вечером.

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Впоследствии в связи с таким решением суда Савченко объявила бессрочную голодовку. Соответствующее сообщение появилось на официальном Facebook-сообществе Надежды Савченко.

"Нарушая все процессуальные нормы происходило заседание – адвокатам не позволили озвучить позицию защиты, Надежде не дали себя защитить, ходатайство защиты отклонялись одно за другим, но ходатайством прокуроров удовлетворились все ... вызывалась полиция и писались заявления о совершенных судьей преступления. Людей, которые поддерживали Надежду и представителей СМИ постоянно пытались вывести из зала, а ходатайство про поруки вообще не внесено в постановление, которое судья Бугиль написал за двадцать минут и через две прочитал под крики "позор!" Представители иностранных дипломатических учреждений не понимая абсурда, фиксировали нарушения. Сегодня все убедились – в Украине нет суда, нет закона и права ... но борьба продолжается", – отметила пресс-служба нардепа.

Кроме того, у Савченко отметили, что и в знак протеста против произвола судей и прокуроров объявила бессрочную голодовку.

Я объявляю бессрочную голодовку на беззаконные преступные действия судьи Бугель, прокуроров Банника и Климовича, следователя Томусяка, которые осудили меня без адвокатов, не дав мне даже возможность выразить свою позицию в судебном заседании в свою защиту,
– говорится в заявлении с подписью Савченко, которое также обнародовали представители ее политсилы.

Савченко, голодування, СІЗО, судСавченко объявила бессрочную голодовку

Напомним, 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней, после чего нардеп объявила голодовку. 13 апреля, политик должна была пройти допрос на полиграфе, но был остановлен из-за ее плохого самочувствия. Тогда же арестованная согласилась временно прервать голодовку и поесть, чтобы пройти процедуру. После прохождения полиграфа Савченко голодание возобновила и через некоторое время снова прекратила.

В чем подозревают Надежду Савченко?
В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного с оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий в центре Киева.

22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней. 15 мая этот срок был продлен еще на 2 месяца до 13 июля.

Теги: Новости Украины Новости политики Задержание Савченко Судьи голодовка Надежда Савченко
Источник: 24 канал
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