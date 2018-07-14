Савченко знову оголосила безстрокове голодування: політик поянисла, чому

Народний депутат без мандата Надія Савченко оголосила безстрокове голодування. Такий крок політикиня пояснює несправедливим рішенням суду щодо неї, який продовжив їй арешт.

Напередодні у Шевченківському райсуді Києва продовжили запобіжний захід Надії Савченко до 10 вересня. Зауважимо, що перед цим до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування, відтак суддя на деякий час оголосив перерву, і рішення щодо політикині оголосили пізно увечері.

Читайте також: До Савченко посадили співкамерницю

Згодом у зв’язку із таким рішенням суду Савченко оголосила безстрокове голодування. Відповідне повідомлення з’явилося на офіційній Facebook-спільноті Надії Савченко.

«Порушуючи всі процесуальні норми відбувалось засідання – адвокатам не дали змоги озвучити позицію захисту, Надії не дали себе захистити, клопотання захисту відхилялися одне за одним, але клопотанням прокурорів задовольнилися всі... Викликалася поліція та писалися заяви про скоєні суддею злочини. Людей, що підтримували Надію та представників ЗМІ постійно намагалися вивести з зали, а клопотання про поруки взагалі не внесено до ухвали, яку суддя Бугіль написав за двадцять хвилин і за дві прочитав під крики "ганьба"! Представники іноземних дипломатичних установ не розуміючи абсурду, фіксували порушення. Сьогодні всі переконалися – в Україні немає суду, немає закону та права... але боротьба триває», – зазначила прес-служба нардепа.

Крім того, у Савченко наголосили, що та на знак протесту проти свавілля суддів і прокурорів оголосила безстрокове голодування.

Я оголошую безстрокове голодування на беззаконні злочинні дії судді Бугеля, прокурорів Банника та Климовича, слідчого Томусяка, які осудили мене без адвокатів, не давши мені навіть змогу висловити свою позицію в судовому засіданні на свій захист,

– мовиться у заяві за підписом Савченко, яку також оприлюднили представники її політсили.



Савченко оголосила безстрокове голодування

Нагадаємо, 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів, після чого нардеп оголосила голодування. 13 квітня, політикиня мала пройти допит на поліграфі, але його було зупинено через її погане самопочуття. Тоді ж арештована погодилася тимчасово перервати голодування і поїсти, щоб пройти процедуру. Після проходження поліграфа Савченко голодування відновила та за дяекий час знову припинила.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією – так званою "ДНР" – та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.



22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів. 15 травня цей термін був продовжений ще на 2 місяці до 13 липня.