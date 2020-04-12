Секреты мозга: как эффективно запоминать важное

Долговременная память важна, потому что в ней хранится весь наш опыт. А изучая что-то новое, мы, прежде всего, объединяем его с тем, что уже знаем.

Сьогодні кількість інформації, яку споживаємо щодня, важко виміряти: її забагато. Розберімося, як допомогти мозку пам'ятати те, що треба.

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Коли ми згадуємо з вами кризу 2008 та пачки купонів, які прямо на касі вирізали для розрахунку за продукти, то звертаємося до тієї частини мозку, яка відповідає за довготривалу пам'ять.

Коли одночасно ми намагаємося пам'ятати про кілька ідей, утримуємо в голові різні варіанти вирішення завдання чи проблемного питання – ми активуємо короткотривалу (робочу) пам'ять.

Коли треба згадати щось, про що пам'ятаємо для того, щоб вирішити проблему тут і зараз, то переносимо частину інформації із довготривалої пам'яті в короткотривалу, щоб обдумати її, проаналізувати, використати.

Тобто, головні механізми – короткотривала пам'ять і довготривала. Обидві взаємопов'язані. Робоча пам'ять обробляє всі ті процеси, що ми обдумуємо в конкретний момент часу – тут і зараз. Міце розташування робочої пам'яті – фронтальна кора головного мозку.

Раніше вчені вважали, що короткочасна пам'ять може одночасно утримувати до семи частин (об'єктів) інформації, але сьогодні вважають, що одночасно короткочасна пам'ять може утримувати не більше ніж чотири частини.

Через те, що ми намагаємося розділяти все, що спостерігаємо і бачимо, на умовні образи – частинки, – нам може здаватися, що наша оперативна (робоча) пам'ять є більшою ніж насправді.

Для того, аби інформація залишалася певний час у короткостроковій (оперативній) пам'яті, ми маємо повторити її кілька разів. Згадайте, як ви записуєте номер телефону: попередньо підсвідомо чи свідомо повторюєте його вголос, записуєте, а потім, вірогідно, ще раз повторюєте вголос.

Деякі з нас навіть заплющують очі, коли намагаються запам'ятати після кількох повторів слово, цифру, вираз, номер. Це тому, що така робота мозку потребує повного фокусування. Усі ресурси мозок спрямовує на те, що запам'ятати почуте.

Довгострокова пам'ять – більше схожа на бібліотеку. Чим більше інформації, тим більша площа бібліотеки й більша кількість книжок. Різні види довготривалої пам'яті зберігаються в різноманітних частинах мозку – умовно в різних книжках.

Дослідження показали, що коли ви вперше намагаєтеся перенести інформацію з короткочасної пам'яті в довгострокову, вам доведеться звернутися до неї хоча б кілька разів, щоб бути в змозі знайти її пізніше, коли вона раптом вам знадобиться. За аналогією з бібліотекарем – вивчити й запам'ятати, де саме знаходиться потрібна книжка.

Обсяг довготривалої пам'яті колосальний – більший ніж будь-яка досі відома у світі бібліотека. У ньому є місце для мільярдів одиниць інформації. У довгостроковій пам'яті може бути стільки даних, що вони перекривають одне одного так, що знайти необхідну нам книгу інколи стає неможливим. Це як книжки, які читачі не використовують. Вони з часом опиняються на найдальших поличках бібліотеки, і нам навіть здається, що ми їх загубили. Чим частіше ми використовуємо інформацію, тим краще її пам'ятаємо.

Довготривала пам'ять важлива, тому, що в ній зберігається весь наш досвід. А вивчаючи щось нове, ми, перш за все, поєднуємо його з тим, що вже знаємо.

Як ефективно запам'ятовувати?

На те, щоб перемістити нову інформацію в довгострокову пам'ять, потрібні час і практика. Для прискорення цього процесу використовуйте техніку повторення з інтервалами. Ця техніка полягає в повторенні того, що ви хочете зберегти в пам'яті. Між повтореннями повинні побути інтервали. Повторюйте нові слова протягом декількох днів. Зробіть паузу й поверніться до вивченого пізніше, ще через певний час знову перегляньте вивчене. Розтягування повторень на кілька днів істотно допоможе запам'ятовуванню.

Дослідження показали, що, наприклад, спроба запам'ятати інформацію, повторивши її 200 разів поспіль за один вечір, не так ефективна, як повторення тієї ж самої інформації двадцять разів, але розтягнуте в часі протягом кількох тижнів.

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Ви готували коли-небудь желе із кількох шарів? З інформацією те ж саме. Кожному шару вашого десерту треба час на застигання (у нашому випадку – для засвоєння). Якщо накидати все разом, десерт буде несмачним і некрасивми.

Бажаю нам смачних спогадів, уміння вибирати й засвоювати корисну і, головне, екологічну інформацію з користю для смаку, шлунку й для душі.

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