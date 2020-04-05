Відкладаєт все на потім? Розповідаємо як з цим боротися

Проблеми з прокрастинацією є в кожного. Це факт. Якщо ми працюємо над чимось одним, це автоматично означає, що ігноруємо безліч інших справ.

У період, коли працюємо вдома, прокрастинація стала для багатьох із нас більшою проблемою, ніж зазвичай. Розберемося?

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Кожного разу, коли перед нами з'являється завдання / задача / проєкт, до якого ми не відчуваємо натхнення, чи навіть відчуваємо відразу, мозок активує так звані "больові відчуття". Він намагається захистити нас від страждань і сигналізує про небезпеку. Це нормально.

У відповідь на подразник – перспективу займатись марудною справою – наша свідомість намагається припинити негативну стимуляцію, перемикаючи увагу на щось інше.

Тобто, прокрастинувати нецікаві або неприємні завдання – задача мозку. Він із нею класно може впоратися.

Як впоратися?

Учені з'ясували, що відчуття дискомфорту від перспективи виконувати неприємне або непотрібне завдання зникає після кількох хвилин (конкретний проміжок часу залежить від самого завдання) з того моменту, як ми починаємо працювати над ним.

Іншими словами, у стані прокрастинації з нами відбувається наступне. Спочатку ми помічаємо щось, що може викликати в нас почуття дискомфорту від перпективи зіткнутись з тією чи іншою роботою. Ми відчуваємо дискомфорт. Потім, щоб позбутися цього відчуття ми прагнемо перемкнути увагу на щось інше. Іноді – на щось приємніше, інколи – на завдання, які не викликають негативних відчуттів.

Ми уникаємо відчуття болю.

У результаті ми почуваємося краще через те, що перемкнули увагу на важливіше. Собі ми говоримо: "Я не зробив того, бо був зайнятий тим-то".

Це замкнене коло, тому що завдання саме себе не виконає, а ми будемо перемикатися на інші завдання несвідомо – не для досягення іншої мети, а для уникнення дискомфорту – це втрата часу, а значить – і можливості досягнути бажаного.

Сьогодні розберемо просту техніку, перевага якої полягає і в можливості вирішення питання прокрастинації, і для фокусування, і для пріоритезування.

Як допомогти мозку подолати прокрастинацію?

Змусити себе почати робити і утримувати свідомо увагу перші хвилини.

Техніка Помідоро ("Pomodoro" у перекладі з італійської – "помідор").

Автор техніки Франческо Чирилло (початок 1980-х). По суті, таймер – це все, що нам знадобиться, для виконання цієї методики.

Установіть таймер на 25 хвилин і сконцентруйтесь на виконанні лише одного конкретного завдання протягом цього часу. Ніхто і ніщо не має відволікати вас протягом 25 хвилин.

Справа в тому, що здатність мозку концентруватися визначається саме цим проміжком часу. Це просте для нього завдання. Єдиний важливий момент – винагородіть мозок по закінченню цієї роботи: вода, шоколад, поцілунок рідних, що завгодно. Головне завдання винагороди – дозволити вашому мозку приємно відволіктися ненадовго.

Отже, робіть короткі перерви між 25-хвилинною концентрацією, винагороджуйте мозок і долайте прокрастинацію з користю і задоволенням.

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Використання техніки "Помідор" дуже ефективне. Це схоже на 25-хвилинне тренування в розумовому тренажерному залі з короткими періодами відпочинку і релаксації.