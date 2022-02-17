Суточная статистика вакцинации
В частности, первую дозу получили 18 504 человека, вторую дозу – 28 948 человек. Известно, что дополнительную дозу получили 606 человек, а бустерную дозу – 18 024 человека.
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Прививки проводили 960 мобильных бригад по иммунизации, 3279 пунктов прививки и 423 центра вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации
С начала вакцинальной кампании привито 15 631 689 человек, из них получили первую дозу – 15 631 687 человек, получили две дозы – 15 043 831 человек.
По данным Минздрава, в Украине получили дополнительную дозу – 25 353 человека, бустерную дозу – 617 082 человека.
В общей сложности проведено 31 317 953 прививки.
Какие препараты выбирали украинцы
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 948 648,
- Coronavac – 4 981 201,
- AstraZeneca – 1 638 634,
- Moderna – 1 536 835,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Новое исследование опубликованное в The New England Journal of Medicine показало, что иммунный ответ после перенесенного COVID-19 хуже защищает от штамма Омикрон, чем от предыдущих вариантов вируса. Вакцинация является более эффективным способом защититься от осложнений коронавируса.
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