Суточная статистика вакцинации

В частности, первую дозу получили 18 504 человека, вторую дозу – 28 948 человек. Известно, что дополнительную дозу получили 606 человек, а бустерную дозу – 18 024 человека.

Актуально Более 33 тысяч больных COVID-19 в Украине: больше всего в Киеве

Прививки проводили 960 мобильных бригад по иммунизации, 3279 пунктов прививки и 423 центра вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании привито 15 631 689 человек, из них получили первую дозу – 15 631 687 человек, получили две дозы – 15 043 831 человек.

По данным Минздрава, в Украине получили дополнительную дозу – 25 353 человека, бустерную дозу – 617 082 человека.

В общей сложности проведено 31 317 953 прививки.

Какие препараты выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 948 648,

Coronavac – 4 981 201,

AstraZeneca – 1 638 634,

Moderna – 1 536 835,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Новое исследование опубликованное в The New England Journal of Medicine показало, что иммунный ответ после перенесенного COVID-19 хуже защищает от штамма Омикрон, чем от предыдущих вариантов вируса. Вакцинация является более эффективным способом защититься от осложнений коронавируса.

Подробности Какая защита против Омикрона у людей, уже переболевших COVID-19