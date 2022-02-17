Добова статистика вакцинації
Зокрема, першу дозу отримали 18 504 людини, другу дозу – 28 948 людей. Відомо, що додаткову дозу отримали 606 людей, а бустерну дозу – 18 024 людини.
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Щеплення проводили 960 мобільних бригад з імунізації, 3279 пунктів щеплення та 423 центри вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 631 689 людей, з них отримали першу дозу – 15 631 687 людей, отримали дві дози – 15 043 831 людина.
За даними МОЗ, в Україні отримали додаткову дозу – 25 353 людини, бустерну дозу – 617 082 людини.
Загалом проведено 31 317 953 щеплення.
Які препарати обирали українці
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 948 648,
- Coronavac – 4 981 201,
- AstraZeneca – 1 638 634,
- Moderna – 1 536 835,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
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