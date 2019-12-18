Що приготувати до Нового року: меню для любителів чогось нового

Якщо традиційні салати і закуски вам трохи набридли, саме час замислитись над тим, що новенького приготувати на Новий рік.

У цій збірці я вирішив зібрати авторські інтерпретації традиційних рецептів, які мають абсолютно новий смак.

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Знайомі страви в новій інтерпретації

Іноді достатньо змінити один або два інгредієнти, щоб знайома страва отримала зовсім новий смак. Наприклад, фаршировані яйця з сиром брі. Жовток і ніжна м'якоть сиру поєднуються якнайкраще і дають новий смак. Ви маєте це спробувати.



Фаршировані яйця з сиром брі / Фото klopotenko.com

Тему закусок продовжимо напрочуд смачним паштетом з тунця і оливок. Тут все ідеально просто і швидко. Не потрібно нічого варити або запікати, а результат виходить просто божественний. Така закуска – чудове доповнення до будь-якого новорічного столу. Вам обов'язково сподобається.

Мало який новорічний стіл обходиться без салату "шуба". Для мене ця страва така ж незбагненна, як і олів'є. Я просто не можу зрозуміти, чому вона стала такою культовую. Традиційний рецепт цього салату я вирішив змінити, додавши замість звичного оселедця запечену скумбрію і помінявши порядок укладання шарів. Виходить абсолютно новий смак.

Ще один культовий новорічний салат – салат з креветками і томатами. Дуже часто його роблять з додаванням авокадо, але я вирішив піти далі. Я приготував соус-вінегрет з авокадо і заправив їм цей божественно смачний салат. Тож, якщо ви полюбляєте салати з креветками, то у вас з'явиться новий фаворит.



Салат з креветками і томатами / Фото klopotenko.com

У цьому меню я вирішив обійтися без м'яса навіть для основної страви і пропоную запекти коропа з фенхелем. Рецепт дуже простий і готова страва виглядає справді святково. Щоб надати рибі неповторного смаку і аромату я запікав її з фенхелем. Ця універсальна формула підійде для приготування будь-якої іншої риби, тому візьмуть до уваги.

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Божественно смачного коропа я рекомендую подати на подушці з тушкованої червоної капусти. Можливо, хтось подумає, що такий варіант не надто святковий, але до чого ж такі стереотипи. Тож щоб гарнір не видався зовсім простим, я додав до капусти подрібнених лісових горіхів задля аромату і структури. Як на мене – ідеальне рішення.



Тушкована червона капуста / Фото klopotenko.com

В якості новорічного десерту в цій добірці я вирішив приготувати чізкейк з грейпфрутом. Причому часточки цитрусових потрібно попередньо карамелізувати, щоб вони стали м'якими. Якщо ж вам не до смаку грейпфрут через його терпкість, замініть його на апельсин і насолоджуйтеся ніжним молочно-цитрусовим смаком цього торта.

Якщо ви гадаєте, що лимонади доречні тільки влітку, смію вас запевнити – на новорічному столі вони теж актуальні. Давайте приготуємо не звичайний лимонний, а новорічний мандариновий лимонад з імбиром. Тонізуючий і зігріваючий – він обов'язково підніме вам настрій у новорічну ніч.



Мандариновий лимонад / Фото klopotenko.com

Якщо віддаєте перевагу більш міцним напоям, приготуйте домашню наливку на коньяку з вином і фруктами. Це ідеальний варіант для будь-якого святкового столу. Все що вам потрібно, так це змішати всі інгредієнти, струсити і поставити настоюватися. Всього якихось кілька тижнів і приголомшливий коньячний напій буде готовий.

Якщо вам сподобалися мої ідеї для новорічного столу, то обов'язково збережіть їх і приготуйте напередодні свят, а якщо якась страва вам не припала до смаку, подивіться інші ідеї новорічного меню для любителів традиційних страв, вегетаріанців і гастрономічних фанатиків на кшталт мене.

Готувати – це просто!

Джерело: klopotenko

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