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      Що приготувати до Нового року: меню для любителів чогось нового

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      Улюблені страви в новій інтерпретації до новорічного столу / Pinterest

      Якщо традиційні салати і закуски вам трохи набридли, саме час замислитись над тим, що новенького приготувати на Новий рік.

      У цій збірці я вирішив зібрати авторські інтерпретації традиційних рецептів, які мають абсолютно новий смак.

      Рекомендуємо: Що приготувати на Новий рік: удосконалене меню для поціновувачів традиційних страв

      Знайомі страви в новій інтерпретації

      Іноді достатньо змінити один або два інгредієнти, щоб знайома страва отримала зовсім новий смак. Наприклад, фаршировані яйця з сиром брі. Жовток і ніжна м'якоть сиру поєднуються якнайкраще і дають новий смак. Ви маєте це спробувати.

      фаршировані яйця
      Фаршировані яйця з сиром брі Фото klopotenko.com

      Тему закусок продовжимо напрочуд смачним паштетом з тунця і оливок. Тут все ідеально просто і швидко. Не потрібно нічого варити або запікати, а результат виходить просто божественний. Така закуска – чудове доповнення до будь-якого новорічного столу. Вам обов'язково сподобається.

      Мало який новорічний стіл обходиться без салату "шуба". Для мене ця страва така ж незбагненна, як і олів'є. Я просто не можу зрозуміти, чому вона стала такою культовую. Традиційний рецепт цього салату я вирішив змінити, додавши замість звичного оселедця запечену скумбрію і помінявши порядок укладання шарів. Виходить абсолютно новий смак.

      Ще один культовий новорічний салат – салат з креветками і томатами. Дуже часто його роблять з додаванням авокадо, але я вирішив піти далі. Я приготував соус-вінегрет з авокадо і заправив їм цей божественно смачний салат. Тож, якщо ви полюбляєте салати з креветками, то у вас з'явиться новий фаворит.

      салат з креветок
      Салат з креветками і томатами / Фото klopotenko.com

      У цьому меню я вирішив обійтися без м'яса навіть для основної страви і пропоную запекти коропа з фенхелем. Рецепт дуже простий і готова страва виглядає справді святково. Щоб надати рибі неповторного смаку і аромату я запікав її з фенхелем. Ця універсальна формула підійде для приготування будь-якої іншої риби, тому візьмуть до уваги.

      Експерементуйте: Ваші смакові рецептори вибухнуть від задоволення: незвичні страви від Євгена Клопотенка

      Божественно смачного коропа я рекомендую подати на подушці з тушкованої червоної капусти. Можливо, хтось подумає, що такий варіант не надто святковий, але до чого ж такі стереотипи. Тож щоб гарнір не видався зовсім простим, я додав до капусти подрібнених лісових горіхів задля аромату і структури. Як на мене – ідеальне рішення.

      тушкована капуста
      Тушкована червона капуста / Фото klopotenko.com

      В якості новорічного десерту в цій добірці я вирішив приготувати чізкейк з грейпфрутом. Причому часточки цитрусових потрібно попередньо карамелізувати, щоб вони стали м'якими. Якщо ж вам не до смаку грейпфрут через його терпкість, замініть його на апельсин і насолоджуйтеся ніжним молочно-цитрусовим смаком цього торта.

      Якщо ви гадаєте, що лимонади доречні тільки влітку, смію вас запевнити – на новорічному столі вони теж актуальні. Давайте приготуємо не звичайний лимонний, а новорічний мандариновий лимонад з імбиром. Тонізуючий і зігріваючий – він обов'язково підніме вам настрій у новорічну ніч.

      мандариновий лимонад
      Мандариновий лимонад / Фото klopotenko.com

      Якщо віддаєте перевагу більш міцним напоям, приготуйте домашню наливку на коньяку з вином і фруктами. Це ідеальний варіант для будь-якого святкового столу. Все що вам потрібно, так це змішати всі інгредієнти, струсити і поставити настоюватися. Всього якихось кілька тижнів і приголомшливий коньячний напій буде готовий.

      Якщо вам сподобалися мої ідеї для новорічного столу, то обов'язково збережіть їх і приготуйте напередодні свят, а якщо якась страва вам не припала до смаку, подивіться інші ідеї новорічного меню для любителів традиційних страв, вегетаріанців і гастрономічних фанатиків на кшталт мене.

      Готувати – це просто!

      Джерело: klopotenko

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      Автор: Евгений Клопотенко
      Теги: Новости Украины Публикации Новогодние праздники Food and Drinks
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