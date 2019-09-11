Сенцов подякував українським політикам і розкрив плани на майбутнє

"Як і в Крим – на танку," – такою була відповідь звільненого з російського полону кримського режисера Олега Сенцова, коли його запитали, на яких умовах він готовий відвідати Донецьк.

Знаєте, слухав пресконференцію і відверто радів, що у нас є такі співгромадяни, як Олег Сенцов. Слухав, дивився й дивувався, захоплювався тому, наскільки він насправді сильна людина. Це буквально відчувалося у його відповідях, у його манері спілкуватися, і, звісно, у тому як саме він відбув ті 5 років по російських тюрмах. Він не те що не зламався, Путіну ультиматуми висував й підтверджував їх своїм життям…

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Кількома словами нагадаю: кримського режисера Олега Сенцова, який у 2014-му під час анексії Криму організовував вивезення звідти українських військ, був обвинувачений окупантами у тероризмі і мав перебувати за ґратами 20 років, які відбував у колонії Білий Ведмідь в Ямало-Ненецькій Лабитнангі, що за полярним колом. Утім, ні смішні обвинувачення, які вилилися у страшний вирок, ні роки за ґратами Олега Сенцова не те що не зламали, таке враження, що вони його загартували. Українець відмовлявся визнавати анексію Криму, відмовлявся від російського паспорта, відмовлявся писати Путіну прохання про помилування. Ба більше, Сенцов ставив Путіну ультиматум: оголошував голодування із вимогою звільнити всіх бранців Кремля, заради цього був готовий покласти своє життям, впродовж 5 місяців не вживав їжу, схуд на 12 кілограмів й вижив лише тому, що йому кололи глюкозу.

Буквально на хвилину уявив себе на його місці, чесно кажучи, я би точно так не зміг, зламався б. А Сенцов зізнався, що мав пів доби на те, щоби втекти з Криму, але вирішив залишитися, бо мав продовжувати свій громадянський спротив анексії.

До речі, Сенцов сказав, що планував з травня знову відмовлятися від їжі, попри те, що навіть рік не сплив від його попереднього 145-денного голодування. Також він розповів, що за час ув'язнення він не припиняв писати – списав 15 зошитів із щоденником, оповіданнями та сценаріями. Попри незаконне ув'язнення та голодування він не впав у депресію, не опустив руки, ні, він продовжував працювати! Це для мене просто неймовірно.

Якби в Україні був свій пантеон Героїв – Олег Сенцов, думаю, з повним правом посів би там гідне місце. Між іншим, свого часу я і Надію Савченко відносив до цього списку. Ми, українці, радо створюємо кумирів, потім розчаровуємося в них – це такий наш національний спорт, напевно. На відміну від Надії Савченко, яку Юлія Тимошенко записала на виборах у свою першу п'ятірку, Олег Сенцов подякував вітчизняним політикам за те, що не намагалися на ньому піаритися. Але чи піде в політику – не відповів, сказав, що "питання відкрите", але планує займатися надалі двома найпрекраснішими речами у світі – "знімати кіно і жити".

Важливо! 10 травня 2014 року Олега Сенцова з активістом Олександром Кольченком заарештували в окупованому Криму. Окупанти звинуватили режисера та активіста у підготовці терактів. Вже за рік Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років. У 2018-му Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити всіх політв'язнів Кремля.

7 вересня 2019 року у рамках обміну полоненими Олега Сенцова, Олександра Кольченка та ще 33 українських бранців Кремля звільнили з полону.

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