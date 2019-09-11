08:57
11 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІМПІЧМЕНТ УКРАЇНА – НІГЕРІЯ APPLE ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко стане президентом США. РПЦ перетворює воду на вино
      Вєсті Кремля
      22:44, 10 вересня
      Вєсті.UA: Дива рівноваги Луценка. Катастрофічна реформа "Укрзалізниці"
      Вєсті.UA
      19:42, 10 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Артем Овдієнко
      ІМПІЧМЕНТ УКРАЇНА – НІГЕРІЯ APPLE ВЕРХОВНА РАДА
      Артем Овдієнко

      Сенцов подякував українським політикам і розкрив плани на майбутнє

      597
      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / 24 канал

      "Як і в Крим – на танку," – такою була відповідь звільненого з російського полону кримського режисера Олега Сенцова, коли його запитали, на яких умовах він готовий відвідати Донецьк.

      Знаєте, слухав пресконференцію і відверто радів, що у нас є такі співгромадяни, як Олег Сенцов. Слухав, дивився й дивувався, захоплювався тому, наскільки він насправді сильна людина. Це буквально відчувалося у його відповідях, у його манері спілкуватися, і, звісно, у тому як саме він відбув ті 5 років по російських тюрмах. Він не те що не зламався, Путіну ультиматуми висував й підтверджував їх своїм життям…

      До теми: Чи поверне Росія український Крим: думки Сенцова та Кольченка

      Кількома словами нагадаю: кримського режисера Олега Сенцова, який у 2014-му під час анексії Криму організовував вивезення звідти українських військ, був обвинувачений окупантами у тероризмі і мав перебувати за ґратами 20 років, які відбував у колонії Білий Ведмідь в Ямало-Ненецькій Лабитнангі, що за полярним колом. Утім, ні смішні обвинувачення, які вилилися у страшний вирок, ні роки за ґратами Олега Сенцова не те що не зламали, таке враження, що вони його загартували. Українець відмовлявся визнавати анексію Криму, відмовлявся від російського паспорта, відмовлявся писати Путіну прохання про помилування. Ба більше, Сенцов ставив Путіну ультиматум: оголошував голодування із вимогою звільнити всіх бранців Кремля, заради цього був готовий покласти своє життям, впродовж 5 місяців не вживав їжу, схуд на 12 кілограмів й вижив лише тому, що йому кололи глюкозу.

      Буквально на хвилину уявив себе на його місці, чесно кажучи, я би точно так не зміг, зламався б. А Сенцов зізнався, що мав пів доби на те, щоби втекти з Криму, але вирішив залишитися, бо мав продовжувати свій громадянський спротив анексії.

      До речі, Сенцов сказав, що планував з травня знову відмовлятися від їжі, попри те, що навіть рік не сплив від його попереднього 145-денного голодування. Також він розповів, що за час ув'язнення він не припиняв писати – списав 15 зошитів із щоденником, оповіданнями та сценаріями. Попри незаконне ув'язнення та голодування він не впав у депресію, не опустив руки, ні, він продовжував працювати! Це для мене просто неймовірно.

      Якби в Україні був свій пантеон Героїв – Олег Сенцов, думаю, з повним правом посів би там гідне місце. Між іншим, свого часу я і Надію Савченко відносив до цього списку. Ми, українці, радо створюємо кумирів, потім розчаровуємося в них – це такий наш національний спорт, напевно. На відміну від Надії Савченко, яку Юлія Тимошенко записала на виборах у свою першу п'ятірку, Олег Сенцов подякував вітчизняним політикам за те, що не намагалися на ньому піаритися. Але чи піде в політику – не відповів, сказав, що "питання відкрите", але планує займатися надалі двома найпрекраснішими речами у світі – "знімати кіно і жити".

      Важливо! 10 травня 2014 року Олега Сенцова з активістом Олександром Кольченком заарештували в окупованому Криму. Окупанти звинуватили режисера та активіста у підготовці терактів. Вже за рік Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років. У 2018-му Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити всіх політв'язнів Кремля.
      7 вересня 2019 року у рамках обміну полоненими Олега Сенцова, Олександра Кольченка та ще 33 українських бранців Кремля звільнили з полону.

      Більше читайте тут: Перша пресконференція Сенцова і Кольченка: про що розповіли звільнені політв'язні

      blog_ava
      США можуть долучитися до нормандського формату: що це дасть Україні і Трампу
      сьогодні
      3727
      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Олег Сенцов Анексія Криму Новини політики Новини України Публікації Надія Савченко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      США можуть долучитися до нормандського формату: що це дасть Україні і Трампу
      сьогодні , 08:28 США можуть долучитися до нормандського формату: що це дасть Україні і Трампу
      Світлана Попова 3727
      Сенцов подякував українським політикам і розкрив плани на майбутнє
      сьогодні , 08:05 Сенцов подякував українським політикам і розкрив плани на майбутнє
      Артем Овдієнко 597
      Щогодини один українець покінчує життя самогубством: статистика
      сьогодні , 06:50 Щогодини один українець покінчує життя самогубством: статистика
      831
      Трагедія 11 вересня в США: яким був найстрашніший в історії світу теракт
      сьогодні , 06:01 Трагедія 11 вересня в США: яким був найстрашніший в історії світу теракт
      1692
      Збірна України в напруженій грі проти Нігерії вирвала нічию за дві хвилини: відео
      10 вересня , 23:23 Збірна України в напруженій грі проти Нігерії вирвала нічию за дві хвилини: відео
      3452
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук