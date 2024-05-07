В результате российских обстрелов 7 мая ранения получили 7 человек. 6 из них – на Никопольщине, еще 1 человек – на Криворожье. Об этом рассказал председатель ОВА Серний Лысак.

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Что известно об обстреле Никопольского района

В Днепропетровской ОГА отметили, что российская армия целый день издевалась над жителями Никопольщины непрерывными обстрелами из артиллерии и дронами-камикадзе.

Громко было в райцентре, Покровской, Мировской и Марганецкой громадах.

Пострадали шесть человек. Женщины 91 и 50 лет. И мужчины в возрасте 37, 40 и 51 лет. Один из мужчин в тяжелом состоянии.

Также из-за одного из вражеских ударов травмирована 6-летняя девочка. К счастью, ранения незначительные – она будет лечиться дома.

Повреждены также 10 частных домов, 3 гаража и столько же хозяйственных построек. Побиты теплица и парник. Одно авто изуродовано, еще одно – уничтожено. Зацепило линии электропередач,

– сообщили в ОВА.

Оккупанты также ударили по Криворожскому району

Уже вечером российская армия попала ударным дроном по Зеленодольской общине на Криворожье.

Пострадал 56-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также повреждены жилые дома.

Стоит отметить, что враг обстреливает Никопольский фактически ежедневно. Россияне используют артиллерию и ударные дроны.