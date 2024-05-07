Внаслідок російських обстрілів 7 травня поранень зазнали 7 людей. 6 з них – на Нікопольщині, ще 1 людина – на Криворіжжі. Про це розповів голова ОВА Серній Лисак.

Дивіться також "Один уламок потрапив у серце": під час удару по Харкову на Великдень поранено 18-річну дівчину

Що відомо про обстріл Нікопольського району

У Дніпропетровській ОВА зазначили, що російська армія цілий день знущалася з жителів Нікопольщини безперервними обстрілами з артилерії та дронами-камікадзе.

Гучно було в райцентрі, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах.

Постраждали шестеро людей. Жінки 91 та 50 років. Й чоловіки у віці 37, 40 й 51 років. Один з чоловіків у важкому стані.

Також через один з ворожих ударів травмована 6-річна дівчинка. На щастя, поранення незначні – вона лікуватиметься вдома.

Пошкоджені також 10 приватних будинків, 3 гаражі та стільки ж господарських споруд. Побиті теплиця і парник. Одне авто понівечене, ще одне – знищене. Зачепило лінії електропередач,

– повідомили в ОВА.

Окупанти також вдарили по Криворізькому району

Вже ввечері російська армія поцілила ударним дроном по Зеленодольській громаді на Криворіжжі.

Постраждав 56-річний чоловік. Його ушпиталили в стані середньої тяжкості. Також пошкоджені житлові будинки.

Варто зазначити, що ворог обстрілює Нікопольський фактично щодня. Росіяни використовують артилерію та ударні дрони.