Следственные органы выполнили только первое задание, – эксперт о покушении на Бабченка

Если украинские спецслужбы проводили такую масштабную операцию – предупреждение покушения на журналиста Бабченко – то уровень аргументации доказательств против тех, кто стоял за преступлением, и ранг преступников должно быть высоким.

Такое мнение 24 канала высказал директор центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов.

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Первое задание следственные органы выполнили – Бабченко живой. Теперь украинским спецслужбам надо, чтобы спецоперация была оправдана с точки зрения масштаба. Не просто взять человека, который пытался совершить покушение. Не только выйти на организаторов преступления. А доказать причастность, если не непосредственно Путина (сомнительно, что он отдавал такой приказ), а России в целом,

– отмечает Дымов.

Политолог замечает: адвокат подозреваемого Бориса Германа – который, кстати, защищает экс-регионала Ефремова – использует риторику, подобную защите Рубана и Надежды Савченко. В частности, Герман якобы сотрудничал с контрразведкой Украины и СБУ. Но контрразведка является частью СБУ. Это говорит, что организаторы не были готовы к такому развитию событий.

Поэтому важно иметь серьезную доказательную базу, чтобы Украина могла их использовать в международных судах. Ведь сейчас у нас мало доказательств, как показывает международный трибунал в Гааге и расследование по сбитому россиянами "Боингу-777".

В частности, отмечает эксперт, Малайзия из-за собственных политических интересов не признает результаты следственной группы по сбитому россиянами "Боингу". Чиновники этой страны говорят, что будут оценивать решения суда, исходя из двусторонних отношений с Россией. То есть действуют российские деньги, шантаж.

Украина сможет использовать расследование по покушению на Бабченко в международных судах – в Гааге, где рассматриваются два иска – о нарушении прав человека в Крыму и о терроризме России, в отношении которого есть определенные проблемы. Решение по этому иску отложено. Потому что Кремль и защита подозреваемого в покушении на журналиста частности, действуют в русле русской риторики – настамнет. Ни в Украине, ни в Сирии, не они сбивали "Боинг". Чтобы потом они не рассказывали в суде такие небылицы, уровень доказательств и ранг преступников должен быть высоким. Гора не должна родить мышь

– подчеркнул Валерий Дымов.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Был задержан подозреваемый в организации покушения на журналиста – Бориса Германа, которого 31 мая суд взял под стражу на 60 дней. Борис Герман на судебном заседании об избрании ему меры пресечения заявил, что убийство Бабченко ему заказал Вячеслав Пивоварник, который занимается организацией беспорядков в Украине.

Кто такой Аркадий Бабченко?

Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследования. Сначала переехал в Прагу и позже – в Украину. С октября 2017 работал ведущим на телеканале ATR.