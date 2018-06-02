Слідчі органи виконали тільки перше завдання, – експерт про замах на Бабченка

Якщо українські спецслужби проводили таку масштабну операцію – попередження замаху на журналіста Бабченка – то рівень аргументації доказів проти тих, хто стояв за злочином, і ранг злочинців має бути високим.

Таку думку 24 каналу висловив директор центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерій Димов.

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Перше завдання слідчі органи виконали – Бабченко живий. Тепер українським спецслужбам треба, щоб спецоперація була виправдана з точки зору масштабу. Не просто взяти людину, яка намагалася здійснити замах. Не тільки вийти на організаторів злочину. А довести причетність, якщо не безпосередньо Путіна (сумнівно, що він віддавав такий наказ), а Росії загалом,

– наголошує Димов.

Політолог зауважує: адвокат підозрюваного Бориса Германа – який, до речі, захищає екс-регіонала Єфремова – використовує риторику, подібну до захисту Рубана і Надії Савченко. Зокрема, що Герман ніби співпрацював із контррозвідкою України і СБУ. Але контррозвідка є частиною СБУ. Це говорить, що організатори не були готові до такого розвитку подій.

Тому важливо мати серйозну доказову базу, аби Україна могла їх використати в міжнародних судах. Адже зараз у нас мало доказів, як показує міжнародний трибунал у Гаазі і розслідування по збитому росіянами "Боїнгу-777".

Зокрема, зазначає експерт, Малайзія через власні політичні інтереси не визнає результати слідчої групи по збитому росіянами "Боїнгу". Чиновники цієї країни говорять, що оцінюватимуть рішення суду, виходячи з двосторонніх відносин із Росією. Тобто діють російські гроші, шантаж.

Україна зможе використати розслідування по замаху на Бабченка в міжнародних судах – в Гаазі, де розглядаються два позови – про порушення прав людей у Криму і про тероризм Росії, щодо якого є певні проблеми. Рішення по цьому позову відкладено. Тому що Кремль і захист підозрюваного у замаху на журналіста зокрема діють у руслі російської риторики – настамнема. Ні в Україні, ні в Сирії, не вони збивали "Боїнг". Щоб потім вони не розказували в суді такі небилиці, рівень доказів і ранг злочинців має бути високим. Гора не має народити мишу,

– підкреслив Валерій Димов.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Було затримано підозрюваного в організації замаху на журналіста – Бориса Германа, якого 31 травня суд взяв під варту на 60 днів. Борис Герман на судовому засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу заявив, що вбивство Бабченка йому замовив В’ячеслав Пивоварник, який займається організацією безладів в Україні.

Хто такий Аркадій Бабченко?Популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну. З жовтня 2017 працював ведучим на телеканалі ATR.