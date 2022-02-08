Эту информацию подтвердила спикер Криворожского отдела полиции Оксана Лесонен.

Важно Не собираемся кончать жизнь самоубийством, – вдова погибшего мэра Кривого Рога Павлова

По ее словам, уголовные производства закрыты на основании статьи 284, то есть из-за отсутствия событий криминального характера.

Заметим, что смерти в семье Павловых произошли одна за другой:

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Больше о смерти братьев Павловых

15 августа погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов. Его обнаружили застреленным из ружья возле дома в селе Вольное в Днепропетровской области. Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве, однако впоследствии установили, что это самоубийство.

А уже 18 октября сообщили, что нашли мёртвым его родного брата – Андрея Павлова. Сначала он говорил товарищу, что плохо чувствует себя, а потом перестал отвечать на звонки. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти было сильное отравление алкоголем.

Однако на этой смерти в семье Павловых не прекратились. 10 ноября нашли мертвым Бориса Павлова – двоюродного брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова. Его обнаружила повешенным бывшая супруга Надежда Тесленко.

Новые детали смерти брата погибшего мэра Кривого Рога Павлова: смотрите видео