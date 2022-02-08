Эту информацию подтвердила спикер Криворожского отдела полиции Оксана Лесонен.
Важно Не собираемся кончать жизнь самоубийством, – вдова погибшего мэра Кривого Рога Павлова
По ее словам, уголовные производства закрыты на основании статьи 284, то есть из-за отсутствия событий криминального характера.
Заметим, что смерти в семье Павловых произошли одна за другой:
- сначала застреленным нашли городского главу Константина Павлова в собственном доме,
- вскоре, при загадочных обстоятельствах, умер его родной брат Андрей,
- затем двоюродного брата мэра обнаружили в петле. Основная версия смерти – самоубийство. По словам соседей, мужчина тяжело болел.
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Больше о смерти братьев Павловых
- 15 августа погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов. Его обнаружили застреленным из ружья возле дома в селе Вольное в Днепропетровской области. Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве, однако впоследствии установили, что это самоубийство.
- А уже 18 октября сообщили, что нашли мёртвым его родного брата – Андрея Павлова. Сначала он говорил товарищу, что плохо чувствует себя, а потом перестал отвечать на звонки. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти было сильное отравление алкоголем.
- Однако на этой смерти в семье Павловых не прекратились. 10 ноября нашли мертвым Бориса Павлова – двоюродного брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова. Его обнаружила повешенным бывшая супруга Надежда Тесленко.
Новые детали смерти брата погибшего мэра Кривого Рога Павлова: смотрите видео