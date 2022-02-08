Цю інформацію підтвердила речниця Криворізького відділу поліції Оксана Лєсонен.
Важливо Не збираємось накладати на себе руки, – вдова загиблого мера Кривого Рогу Павлова
За її словами, кримінальні провадження закриті на підставі статті 284, тобто через відсутність подій кримінального характеру.
Зауважимо, що смерті у родині Павлових відбулися одна за одною:
- спочатку застреленим знайшли міського голову Костянтина Павлова у власному будинку,
- невдовзі, за загадкових обставин, помер його рідний брат Андрій,
- потім двоюрідного брата мера виявили у зашморгу. Основна версія смерті — самогубство. За словами сусідів, чоловік важко хворів.
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Більше про смерть братів Павлових
- 15 серпня загинув мер Кривого Рогу Констянтин Павлов. Його виявили застреленим із рушниці біля дому в селі Вільне на Дніпропетровщині. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство, проте згодом встановили, що це було самогубство.
- А вже 18 жовтня повідомили, що знайшли мертвим його рідного брата – Андрія Павлова. Спершу він казав товаришу, що погано почувається, а потім перестав відповідати на дзвінки. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, причиною смерті було сильне отруєння алкоголем.
- Однак на цьому смерті у родині Павлових не припинилися. 10 листопада знайшли мертвим Бориса Павлова – двоюрідного брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Його виявила повішеним колишня дружина Надія Тесленко.