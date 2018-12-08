Смертельные давки в мире: когда, где и сколько жизней унесли трагедии

При больших скоплениях людей часто случаются давки. Пытаясь продвинуться в толпе раньше других, люди пробуют идти между соседями или просто толкают тех, кто идет впереди них. Как следствие это может привести к массовому скоплению людей и панике. Такие неконтролируемые действия толпы могут даже повлечь гибель людей.

Статистика свидетельствует, что чаще всего масштабные давки происходят в местах, где собирается очень много людей, например, на концерте, в школе, кинотеатре, стадионе и тому подобное.

Люди в панике не замечают тех, кто находится рядом. Каждый думает о личном спасении. Люди прорываются вперед к выходу. Поэтому наибольшая давка бывает в дверях, перед сценой, возле арены. Именно в этих местах больше всего жертв – кто-то падает и погибает под ногами остальных, кого-то зажимают в толпе.

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24 канал подготовил для вас список самых масштабных давок в мире, которые унесли сотни и тысячи невинных жизней.

Смертельная давка в Италии, 2018 год

В ночь на 8 декабря в провинции Анкона, что располагается в центральной Италии, на рэп-концерте в ночном клубе произошла массовая давка. Она началась после того, как кто-то из присутствующих распылил в помещении перцовый баллончик. Это и спровоцировало панику.

В результате инцидента по меньшей мере 6 человек погибли и еще 118 получили ранения, в том числе 13 пострадали серьезно. Среди погибших было 5 несовершеннолетних – три девушки и два парня.

Мы танцевали, ожидая шоу Sfera Ebbasta, когда почувствовали резкий запах. Мы побежали к одному из аварийных выходов, но обнаружили, что он заблокирован, вышибалы сказали нам возвращаться. Толпа в этот момент отошла в сторону, и десятки людей попадали со стены, которая располагается чуть ниже,

– рассказал юноша-очевидец трагедии.

Министр внутренних дел Италии сообщил, что вероятной причиной инцидента стало то, что внутри ночного клуба было больше людей, чем может поместиться в помещении.

Смертельная давка в Италии

Известно, что среди жертв и пострадавших нет украинцев.

Смертельная давка у Мекки, 2015 год

24 сентября 2015 года во время паломничества двух миллионов мусульман в Мине около Мекки в Саудовской Аравии произошла масштабная давка, в результате погибло по меньшей мере 717 человек, еще восемь сотен получили ранения.

Трагедия случилась в священной долине во время традиционного мусульманского ритуала "дамарат" – бросания камней в столбы, которые символизируют злого духа (шайтана). Причиной давки стало то, что две большие группы паломников пересеклись на одной и той же улице, двигаясь в разных направлениях.

Кроме давки 2015 года, ранее во время хаджа у Мекки также случались смертельные инциденты. Так, в 1990 году в давке погибли 1426 человек, в 2004-м – 244, в 2006 – 345 паломников.

Смертельная давка у Мекки

Смертельная давка в Германии, 2010 год

24 июля 2010 года во время музыкального фестиваля "Парад любви" в немецком городе Дуйсбург началась паника и как следствие возникла давка, когда большая толпа поклонников электронной музыки пыталась пройти через узкий тоннель, который был единственным входом к месту проведения фестиваля.

В результате трагедии 21 человек погиб, еще свыше 600 получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших было семеро иностранцев.

Смертельная давка в Дуйсбурге

Смертельная давка в Минске, 1999 год

30 мая 1999 года в белорусском Минске проходили массовые гуляния на празднике пива. Событие прервала сильная гроза с крупным градом. Тогда около 2,5 тысяч человек двинулись в подземный переход, чтобы скрыться от непогоды.

В давке, которая началась внезапно, погибли 53 человека, среди которых 42 девушки и два сотрудника милиции, пытавшиеся спасти людей. Большинство погибших – молодежь в возрасте от 14 до 20 лет. Еще почти две сотни человек получили различные повреждения.

Эта давка получила название "трагедия на Немизе" и стала одной из самых ужасных в истории Беларуси за несколько десятилетий.

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Смертельная давка в Червонограде, Украина, 1998 год

30 ноября 1998 г кинотеатре "Украина" в Червонограде демонстрировался американский фильм "Армагеддон". На дневные сеансы билеты организованно были проданы школьникам. Первый сеанс затянулся, и ученики, которые начали выходить из полного зала, наткнулись в фойе на детей, которых начали запускать в кинотеатр.

В темном помещении школьники начали падать и давить друг друга. В давке погибли четверо детей, а семнадцать школьников получили травмы различной степени и психологический стресс.

Смертельная давка в Бельгии, 1985 год

29 мая 1985 года перед финальным матчем Кубка европейских чемпионов между английским "Ливерпулем" и итальянским "Ювентусом" произошла самая ужасная катастрофа из всех, что случались на мировых спортивных аренах.

Трагедия произошла еще за час до начала матча. Английские болельщики сломали ограждение, что отделяло их от фанатов "Ювентуса", и напали на них, став причиной масштабной давки. Итальянские болельщики начали убегать и прижались к трибуне стадиона "Эйзель" (Брюссель, Бельгия), которая моментально рухнула. Как следствие 39 человек погибли под обломками бетона и кирпича. Еще более 600 болельщиков получили серьезные травмы. Большинство из них были итальянцами.

Давка получила название "Эйзельская трагедия" и была признана "самым ужасным часом в истории турниров УЕФА".

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Смертельная давка в Греции, 1981 год

8 февраля 1981 года на стадионе "Караискакис" в греческом городе Пирей проходил футбольный матч между местным клубом "Олимпиакос" и афинским клубом АЕК. Игра завершилась домашней победой Олимпиакоса со счетом 6:0. На радостях болельщики начали выбегать к входным воротам на 7-м секторе, началась давка, в результате которой у стадиона погиб 21 человек, еще 55 человек получили травмы различной степени тяжести. Большинство пострадавших – подростки и молодые люди.

Эту трагедию признали крупнейшей в истории греческого футбола. Причины давки неизвестны до сих пор.