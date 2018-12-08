Смертельні тисняви у світі: коли, де та скільки життів забрали трагедії

У великих скупченнях людей часто трапляються тисняви. Намагаючись просунутися в натовпі раніше за інших, люди пробують йти між сусідами або просто штовхають тих, хто йде попереду них. Як наслідок це може призвести до масового скупчення людей та паніки. Такі некеровані дії натовпу можуть навіть спричинити загибель людей.

Статистика свідчить, що найчастіше масштабні тисняви стаються у місцях, де збирається дуже багато людей, наприклад, на концерті, у школі, кінотеатрі, стадіоні тощо.

Люди в паніці не помічають тих, хто перебуває поряд. Кожен думає про особистий порятунок. Люди пориваються вперед до виходу. Тому, найбільша тиснява буває в дверях, перед сценою, біля арени. Саме у цих місцях найбільше жертв – хтось падає і гине під ногами решти присутніх, когось затискають у натовпі.

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24 канал підготував для вас перелік наймасштабніших тисняв у світі, які забрали сотні та тисячі невинних життів.

Смертельна тиснява в Італії, 2018 рік

У ніч проти 8 грудня у провінції Анкона, що розташовується у центральній Італії, на реп-концерті у нічному клубі сталася масова тиснява. Вона почалася після того, як хтось з присутніх розпилив у приміщенні перцевий балончик. Це і спровокувало паніку.

У результаті інциденту щонайменше 6 людей загинули і ще 118 зазнали поранень, зокрема 13 постраждали серйозно. Серед загиблих 5 неповнолітніх – три дівчини та два хлопці.

Ми танцювали, чекаючи на шоу Sfera Ebbasta, коли відчули різкий запах. Ми побігли до одного з аварійних виходів, але виявили, що його заблоковано, вишибали сказали нам повертатися. Натовп у цей момент відійшов у бік, і десятки юнаків попадали зі стіни, яка розташовується трохи нижче,

– розповів юнак-очевидець трагедії.

Міністр внутрішніх справ Італії повідомив, що ймовірною причиною інциденту стало те, що всередині нічного клубу було більше людей, аніж може вміститися у приміщенні.



Смертельна тиснява в Італії

Відомо, що серед жертв та постраждалих немає українців.

Смертельна тиснява поблизу Мекки, 2015 рік

24 вересня 2015 року під час паломництва двох мільйонів мусульман у Міні біля Мекки у Саудівській Аравії сталася масштабна тиснява, внаслідок загинуло щонайменше 717 осіб, ще вісім сотень зазнали поранень.

Трагедія трапилася в священній долині під час традиційного мусульманського ритуалу "дамарат" – кидання каміння у стовпи, які символізують злого духа ("шайтана"). Причиною тисняви стало те, що що дві великі групи прочан перетнулися на одній і тій же вулиці, рухаючись в різних напрямках.

Окрім тисняви 2015 року, раніше під час хаджу біля Мекки також траплялися смертельні інциденти. Так, у 1990 році в тисняві загинули 1426 людей, у 2004-му – 244, у 2006 – 345 паломників.



Смертельна тиснява поблизу Мекки

Смертельна тиснява у Німеччині, 2010 рік

24 липня 2010 року під час музичного фестивалю "Парад кохання" у німецькому місті Дуйсбург почалася паніка і як наслідок виникла тиснява, коли великий натовп прихильників електронної музики намагався пройти через вузький тунель, який був єдиним входом до місця проведення фестивалю.

Внаслідок трагедії 21 особа загинула, ще понад 600 отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед загиблих було семеро іноземців.



Смертельна тиснява у Дуйсбурзі

Смертельна тиснява у Мінську, 1999 рік

30 травня 1999 року у білоруському Мінську проходили масові гуляння на святі пива. Подію перервала сильна гроза з великим градом. Тоді близько 2,5 тисяч людей рушили в підземний перехід, щоб сховатися від негоди.

У тисняві, яка почалася раптово, загинули 53 людини, серед яких 42 дівчини і два співробітники міліції, які намагалися врятувати людей. Більшість загиблих – молодь віком від 14 до 20 років. Ще майже дві сотні осіб отримали різні пошкодження.

Ця тиснява отримала назву "трагедія на Немізі" і стала однією з найжахливіших в історії Білорусі за декілька десятиліть.

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Смертельна тиснява у Червонограді, Україна, 1998 рік

30 листопаді 1998 р кінотеатрі "Україна" в Червонограді демонструвався американський кінофільм "Армагеддон". На денні сеанси квитки організовано були продані школярам. Перший сеанс затягнуся, і учні, які почали виходити з повного залу, наштовхнулися у фойє на дітей, яких почали запускати в кінотеатр.

У темному приміщенні школярі почали падати та давити один одного. У тисняві загинули четверо дітей, а сімнадцять школярів отримали травми різного ступеню і психологічний стрес.

Смертельна тиснява у Бельгії, 1985 рік

29 травня 1985 року перед фінальним матчем Кубка європейських чемпіонів між англійським "Ліверпулем" та італійським "Ювентусом" сталася найжахливіша катастрофа серед усіх, що траплялися на світових спортивних аренах.

Трагедія сталася ще за годину до початку матчу. Англійські вболівальники зламали огорожу, що відділяла їх від фанатів "Ювентуса", й напали на них, спричинивши масштабну тисняву. Італійські вболівальники почали втікати і притиснулись до трибуни стадіону "Ейзель" (Брюссель, Бельгія), яка вмить завалилася. Як наслідок - 39 людей загинули під уламками бетону та цегли. Ще понад 600 уболівальників отримали серйозні травми. Більшість з них були італійцями.

Тиснява отримала назву "Ейзельська трагедія" і була визнаною "найжахливішою годиною в історії турнірів УЄФА".

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Смертельна тиснява у Греції, 1981 рік

8 лютого 1981 року на стадіоні "Караїскакіс" у грецькому місті Пірей проходив футбольний матч між місцевим клубом "Олімпіакос" і афінським клубом АЕК. Гра завершилася домашньою перемогою Олімпіакоса з рахунком 6:0. На радощах вболівальники почали вибігати до вхідних воріт на "7-му секторі", через що почалася тиснява, в результаті якої в стадіону загинула 21 людина, ще 55 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Більшість постраждалих – підлітки і молоді люди.

Цю трагедію визнали найбільшою в історії грецького футболу. Причини тисняви невідомі до сих пір.