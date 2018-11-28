Среди взятых в плен украинских моряков в Азовском море – житель Львовщины

Среди 24 украинских моряков, которых после вооруженного нападения в Керченском проливе захватили в плен российские пограничники, есть житель Львовщины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил редактор газеты "Экспресс" Олег Стецишин.

"Среди моряков, арестованных Россией в Крыму, есть житель Львовщины Андрей Опрыско. В Николаевском районе живет его мать", – говорится в сообщении.

Из Vox Populi известно, что Андрей Опрыско 1971 года рождения, из села Надетычи Николаевского района. По званию Андрей Опрыско – старший матрос катера "Никополь".

В 2016 году он подписал контракт на военную службу в Черноморском флоте. Служил на боевом корабле "Шостка". В 2017 году, после того как Черноморский флот получил новые скоростные боевые катера, перевелся служить штурманом на один из этих катеров. В его команде выполняют боевые патрулирования морских пространств у берегов, где происходят боевые действия.

Что случилось в Азовском море?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт Мариуполя планово и согласно международных норм. Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу. Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. 15 из них уже арестовали в оккупированном Крыму.