В Миннеаполисе, штат Миннесота, 7 марта несколько сотен человек вышли на акцию протеста в память об убитом афроамериканце Джордже Флойде. Активисты выбрали дату протеста неслучайно, ведь уже 8 марта должен начаться суд по делу экс-полицейского, которого обвиняют в убийстве Флойда.

В руках активисты несли самодельные плакаты и транспаранты с символической надписью Black lives matter, что в переводе означает "Жизни темнокожих имеют значение". Также на акцию принесли муляж гроба, осыпанный цветами.

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Как прошла акция протеста

Акция началась напротив здания суда округа Хеннепин, где 8 марта, как ожидается, с отбора жюри присяжных начнется судебное разбирательство по делу. Вокруг здания суда заранее выстроили забор и бетонные ограждения.

Демонстрация продолжалась несколько часов и была мирной. Участники акции мирно прошли по улицам города с плакатами в руках, скандируя лозунги с призывом добиться справедливости. Несколько активистов, среди которых были несколько друзей афроамериканца, пронесли муляж гроба, осыпан цветами.

Что известно о смерти Джорджа Флойда

Джордж Флойд – 46-летний афроамериканец, которого 25 мая задержали полицейские в Миннеаполисе, в штате Миннесота, за якобы использование фальшивых денег.

Во время задержания один из полицейских использовал жесткий прием. Но "перестарался" и задушил Флойда. Сразу же после скандала полицейского взяли под стражу.

После смерти Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США.

Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

В США люди вышли на акцию перед судом по убийству Флойда / Фото Getty Images