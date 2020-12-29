Американского полицейского Адама Коя уволили после того, как он застрелил невооруженного темнокожего мужчину 22 декабря в столице штата Огайо. Директор общественной безопасности Колумба выдал такой приказ сразу после административного слушания.

Против копа выдвинули два обвинения в "необоснованном применении силы" и непредоставлении помощи жертве после инцидента. Кроме того, у полицейского не была включена нательная камера, информирует NEWS BREAK.

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Бессмысленное насилие

Решение о его увольнении было принято после рекомендации начальника полиции Томаса Квинлана. Тот пришел к выводу, что 47-летний темнокожий Андре Морис Хилл стал жертвой акта "бессмысленного насилия".

Сейчас полиция Огайо проводит расследование преступления.

Что известно об убийстве Хилла

Инцидент произошел в минувший вторник в столице штата Огайо. Полицейский Адам Кой прибыл на место происшествия после жалобы одного из соседей на шум от работы двигателя автомобиля. Вход в один из гаражей был открыт, оттуда к нему вышел темнокожий мужчина. Кой отбежал на несколько метров и выстрелил. Ранение было смертельным. По сообщению СМИ, Андре Хилл гостил в доме, из гаража у которого вышел к полицейскому.

На видео, опубликованном изданием АР, видно, как офицер осуществляет выстрел в Хилла. Звука нет, поскольку офицер не активировал нательную камеру. Сработала функция автоматического обзора, которая осуществила съемку без звука.

Полицейский застрелил невооруженного темнокожего мужчину в штате Огайо: видео АР

Обратите внимание! В США прокатились массовые протесты против насилия со стороны полиции в отношении темнокожих. Это произошло после того, как в мае 2020 года был убит афроамериканец Джордж Флойд при задержании правоохранителями. Коп душил Флойда коленом в течение более 8 минут. Всех причастных к убийству правоохранителей уволили из полиции и задержали. Другие новости о протестах в США – читайте по ссылке.