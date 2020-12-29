Американського поліцейського Адама Коя звільнили після того, як він застрелив неозброєного темношкірого чоловіка 22 грудня у столиці штату Огайо. Директор громадської безпеки Колумба видав такий наказ відразу після адміністративного слухання.

Проти копа висунули два звинувачення про "необґрунтоване застосування сили" та ненадання допомогти жертві після інциденту. Окрім того, у поліцейського не була ввімкнена натільна камера, інформує NEWS BREAK.

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Безглузде насильство

Рішення про його звільнення було ухвалене після рекомендації начальника поліції Томаса Квінлана. Той прийшов до висновку, що 47-річний темношкірий Андре Моріс Хілл став жертвою акту "безглуздого насильства".

Наразі поліція Огайо проводить розслідування злочину.

Що відомо про вбивство Хілла

Інцидент відбувся минулого вівторка у столиці штату Огайо. Поліцейський Адам Кой прибув на місце події після скарги одного із сусідів на шум від роботи двигуна автомобіля. Вхід в один з гаражів був відкритий, звідти до нього вийшов темношкірий чоловік. Кой відбіг на кілька метрів і вистрілив. Поранення було смертельним. За повідомленням ЗМІ, Андре Хілл гостював у будинку, з гаража біля якого вийшов до поліцейського.

На відео, опубліковане виданням АР, видно, як офіцер здійснює постріл у Хілла. Звуку немає, оскільки офіцер не активував натільну камеру. Спрацювала функція автоматичного огляду, яка здійснила зйомку без звуку.

Поліцейський застрелив неозброєного темношкірого чоловіка у штаті Огайо: відео АР